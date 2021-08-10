اختبار القدرات في كلية تمريض كفر الشيخ.. إرشادات وإجراءات احترازية

بدأ اختبار القدرات في كلية تمريض كفر الشيخ أول أمس، وسط إجراءات احترازية مشددة وتوفير وسائل الراحة للطلاب فضلا عن تعليق الإرشادات العامة، لضمان تسجيلهم بشكل صحيح وآداء الاختبارات.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أنه وجه الدكتورة مها أابو جازية، عميد كلية التمريض، إلى توفير وسائل الراحة للطلاب، وصيانة الأجهزة قبل استقبالهم، فضلا عن عدم السماح لأي طالب بالدخول دون كمامة وقفازات تطبيقا للسلامة والوقاية من فيروس كورونا المنتشر حاليا في العالم، مشيراً إلى تواجد كافة المختصين خلال اختبار القدرات في كلية تمريض كفر الشيخ والمعهد الفني للتمريض التابع للجامعة.

اختبار القدرات في كلية تمريض كفر الشيخ.. إنجليزي وسمات شخصية

وجرى تقسيم اختبار القدرات في كلية تمريض كفر الشيخ، إلى مجموعة اختبارات وفقا لما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث يبدأ الاختبار بتسجيل الطالب عبر موقع التنسيق الإليكتروني، ثم يؤدي الاختبارات في 4 محاور أساسية وهي اختبارات اللغة الإنجليزية، حيث أن التمريض يتم التدريس فيه باللغة الإنجليزية، ويشمل الاختبار أسئلة عامة واختبار اللغة وقواعدها، كما يشمل المحور الثاني اختبار السمات الشخصية وهو عبارة عن أسئلة تقيس المستوى النفسي للطالب او الطالبة المتقدمين للكلية، والتي تساعد على على التعامل مع المرضى وغيرهم.

التفكير والمقابلة الشخصية ضمن اختبار القدرات في كلية تمريض كفر الشيخ

كما اعلنت كلية التمريض أن اختبار القدرات في كلية تمريض كفر الشيخ يشمل أيضا التفكير والمقابلة الشخصية، حيث تكون أسئلة التفكير مرتبطة بأسلوب الطالب وكيفية تعامله، فضلا عن اختبار المقابلة الشخصية وهي عبارة عن عدة مقابلات مع اللجان المختلفة وتشمل عدة محاور منها مهارات التواصل والمظهر العام والمهارات الذهنية للطالب.

زمن وشروط نجاح اختبار القدرات في كلية تمريض كفر الشيخ

كما أعلنت الكلية عن زمن وشروط نجاح اختبار القدرات في كلية تمريض كفر الشيخ ، حيث يكون ساعة ونصف يبدأ من 10 ونصف صباحا ولابد ان يحصل المتقدم على 60% في الاختبار كشرط لنجاح الطالب