تنسيق تمريض كفر الشيخ 2021.. الشروط والحد الأدنى للقبول

ينتظر المئات من طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ، تنسيق تمريض كفر الشيخ 2021، وذلك رغبة منهم في الالتحاق بمدارس التمريض المنتشرة على مستوى المحافظة كأحد أهم بدائل الثانوية العامة بعد الإعدادية، وبعد اعتماد اللواء جمال نور الدين، محافظ الأقليم، نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 الشهر الماضي، من المقرر أن تعلن المحافظة خلال الأيام القليلة المقبلة الحد الدنى للقبول بمدارس التمريض بها.

تنسيق تمريض كفر الشيخ 2021.. 3 مراحل

ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الصحة والسكان قبل أيام قليلة، فإنه سيجرى تقسيم التنسيق إلى 3 مراحل، حيث سيتقدم الحاصلون على 280 حتى 275 درجة في الشهادة الإعدادية بالمجموعة الأولى، بينما تشمل المجموعة الثانية الحاصلين على مجموع من 275 لـ269 في اليوم الثاني، بينما يتقدم الحاصلون على مجموع أقل من 269 في المجموعة الثالثة، ويجرى قبول الطلاب المستوفين للشروط من المجموع الأعلى ثم الأدنى وينطبق الأمر على تنسيق تمريض كفر الشيخ 2021.

تنسيق تمريض كفر الشيخ 2021.. مؤشرات

ومن المتوقع أن يكون تنسيق تمريض كفر الشيخ 2021، عند 270 درجة للأعلى فالأقل وفقا لمؤشرات العام الماضي، حيث اعتمد محافظ الأقليم تنسيق التمريض العام الماضي عند 275 درجة ونصف، وقرر النزول بدرجة القبول لـ270 درجة، ومع زيادة عدد المدارس لـ 21 مدرسة من المقرر أن يكون تنسيق تمريض كفر الشيخ 2021 عند 270درجة أكثر أو أقل قليلاً.

تنسيق تمريض كفر الشيخ 2021.. الشروط

ووفقًا لوزارة الصحة فانها وضعت شروطا للقبول لتنسيق تمريض كفر الشيخ 2021، ضمن المحافظات، وهي :

- أن يكون الطالب مصريًا وكذلك أبويه.

- ألا يقل سن الطالب المتقدم عن 15 عامًا.

- أن يجيد اللغة الإنجليزية.

- أن يجتاز الطالب الاختبارات الطبية والسمات الشخصية.

- ألا تكون الطالبات البنات غير متزوجات.

- أن يجتاز الطالب المتقدم المقابلات الشخصية في المدرسة.