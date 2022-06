القائمة الكاملة لأسماء الفائزين بجوائز الدولة 2022

أعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ورئيس المجلس الأعلى للثقافة، جوائز الدولة «التقديرية - النيل - التفوق – التشجيعية»، في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والاقتصادية والقانونية، وذلك بعد الاجتماع رقم 67 للمجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، وحضور أعضاء المجلس لإجراء التصويت الإلكتروني على الجوائز.

جوائز الدولة 2022

في بداية الاجتماع، رحبت «عبدالدايم» بالدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأعضاء المجلس من رموز الفنون والآداب والعلوم، مؤكدة أن إعلان جوائز الدولة يعد عيدا للمبدعين، وإحد صور تكريم النابغين الذين وضعوا بصمات مؤثرة فى مختلف مجالات الحياة .

من جانبه، أعلن الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، صحة انعقاد الجلسة باكتمال النصاب القانوني للاجتماع، مؤكدا أن جوائز الدولة تعد تكريما للمبدعين وحافزا للتألق والإبداع.

وجاءت النتائج كالتالي:

جائزة الدولة للتفوق

- في مجال الفنون، فاز كل من الدكتور جمال ياقوت والدكتور أحمد عبد الكريم.

- في مجال الآداب، فاز كل من الدكتورة ريم بسيوني، والدكتور عمرو دوارة.

- في مجال العلوم الاجتماعية، فاز بها كل الدكتورة إيمان عامر، واسم المستشارة تهاني الجبالي، والدكتور أحمد حسنين

جوائز الدولة التقديرية

- في مجال الفنون، فاز كل من الفنان رشوان توفيق، والدكتورة سهير زكي حواس، واسم الدكتور أحمد نبيل.

- في مجال الآداب، فاز كل من الدكتور محمد أبو الفضل بدران، والدكتور يوسف نوفل، والدكتور كمال رحيم.

- في العلوم الاجتماعية، فاز كل من الدكتور سعيد إسماعيل، والسفير الدكتور محمد نعمان جلال، والدكتور عبد السلام أبو قحف، والدكتور معتز سيد عبد الله.

جوائز النيل للمبدعين المصريين

- في مجال الفنون، فاز المخرج داوود عبد السيد.

- في مجال الآداب، فاز الروائي إبراهيم عبد المجيد.

- في مجال العلوم الاجتماعية، فاز اسم المرحوم الدكتور رجائي عطية.

أما جائزة النيل للمبدعين العرب، ففاز بها الدكتور قيس العزاوي من العراق.

جوائز الدولة التشجيعية

أولًا- الفنون:

في مجال الفنون، فازت مشروعات الحفاظ المعماري والعمراني – المباني والنطاقات ذات القيمة، الدكتورة لولا محمد عادل جابر سالم ياقوت، عن العمل الفائز «ترميم وتدعيم الإنشاء الداخلي الخاص بتماثيل الأطفال الملائكة بمبنى قنصلية فرنسا العامة بالإسكندرية».

مجال التأليف السينمائي «السيناريو»: حجبت.

مجال النحت في الخامات الصلبة: الفنانة يوستينا شحاتة فهمي شحاتة عازر، عن العمل الفائز عن نحت «تمثال برونز 55 × 65 × 45 سم».

مجال التصوير Painting: الفنانة رانيا محمود أبو العزم دياب، عن العمل الفائز «لوحة تتكون من جزئين مساحة كل منهما (متر× متر) بألوان الزيت والأكريليك من معرض محمود أبو العزم وأسرته الفنية».

مجال رسم كتاب لطفل ما قبل المدرسة: الفنانة سالي سمير أحمد السيد حمادة، عن العمل الفائز «رسوم لكتاب بعنوان أشكال تملأ بيتي».

مجال التأليف المسرحي: الفنان محمد دسوقي سيد حسن، عن العمل الفائز «نص مسرحي بعنوان بلا أثر.

مجال الموال الشعبي – جمع وتوثيق: حنين طارق عبد الله فرج الله، عن العمل الفائز «كتاب بعنوان الموال المصرى تنويعات أدبية».

مجال العزف على آلات النفخ الخشبي فلوت أو اوبوا أو كلارينت أو فاجوط: العازف ريمون فوزي عطية عن العمل الفائز «عزف كونشيرتو موتسارت للكلارينت والأوركسترا بقيادة المايسترو شريف محيى الدين».

ثانيًا - الآداب:

مجال السرد القصصي والروائي: حسام همام العادلي مصطفى محمد عدلي عن العمل الفائز «رواية بعنوان نجع بريطانيا العظمى»، ومحمد إبراهيم عبد العاطي إبراهيم عن العمل الفائز «متوالية قصصية بعنوان حارة عليوة.. سابقًا».

مجال شعر الفصحى والعامية: حسن عامر علي عامر عن العمل الفائز «ديوان بعنوان كالذي جرب الطريق»، وعبد الله محمد عبد الله السيد خليفة عن العمل الفائز «ديوان بعنوان يــَــــك».

مجال الترجمة من العربية وإليها: مينا ناجي يوسف المصري عن العمل الفائز «ترجمة كتاب ضد الابتزاز المزدوج»، والدكتور علي محمد عبد اللطيف معوض عن العمل الفائز «ترجمة كتاب مختارات من مقالات مارايانو خوسيه دى لاررا».

مجال الدراسات الأدبية واللغوية: الدكتورة نهلة صلاح منصور أحمد عن العمل الفائز «كتاب الرهان الصهيوني وتحطيم الأساطير»، والدكتور شريف حتيتة الصافي جاد الله عن العمل الفائز «كتاب الرواية العربية الرائجة.

ثالثًا- العلوم الاجتماعية:

في مجال التاريخ والآثار وحفظ التراث، فاز الدكتور علي متولي أحمد المتولي عن العمل الفائز «كتاب كمال الدين رفعت مقالات في الفكر والسياسة».

وفي مجال الجغرافيا والبيئة والمياه والتغيرات المناخية، فاز الدكتور جميل جمال عبد المعطي عبد الهادي عن العمل الفائز «بحث بعنوان The Possible Impacts Of Different Global Warming Levels on Major Crops In Egypt».

وفي مجال الفلسفة والاجتماع والأنثروبولوجي، فازت الدكتورة هبة جمال الدين محمد العزب عن العمل الفائز «كتاب بعنوان الدبلوماسية الروحية والمشترك الإبراهيمي.. المخطط الاستعمارى للقرن الجديد».

وفي مجال التربية وعلم النفس، فازت الدكتورة رشا عادل عبد العزيز إبراهيم عن العمل الفائز «بحث بعنوان فعالية برنامج إرشادي معرفي سلوكي في استخدام استراتيجيات مواجهة التنمر الإلكتروني لدى طلاب المرحلة الثانوية».

وفي مجال الإعلام والتواصل الاجتماعي وتكنولوجيا المعلومات،فاز الدكتور حسين حسنى عطية عبد النبي عن العمل الفائز «بحث بعنوان استخدامات المتزوجين لوسائل التواصل الاجتماعي وعلاقتها بظاهرة الطلاق في المجتمع المصري».

وفي مجال علوم الإدارة.. حجبت الجائزة.

وفي مجال الكتاب والنشر والمكتبات والمتاحف، فاز الدكتور بهاء إبراهيم عبد الحافظ رزق عن العمل الفائز «بحث بعنوان The Role Of Egyptian State Awards In Changing Researchers Performance In The Science and Technology Sector».

وفي مجال الثقافة العلمية، فاز حسام جابر علي الضمراني، عن العمل الفائز كتاب بعنوان «التحول الرقمي والثقافة المصرية رؤية 2030».

وفي مجال العلوم الاقتصادية والقانونية، فاز بالجائزة التشجيعية في العلوم الاقتصادية والقانونية في فرع تجربة نظام المجلسين التشريعيين في البرلمان المصري الدكتور حسين أحمد مقداد عبد اللطيف عن العمل الفائز «بحث بعنوان تقييم تجربة نظام المجلسين التشريعيين في النظام الدستوري المصري»، وتم حجب باقي فروع العلوم الاقتصادية والقانونية.