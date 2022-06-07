نائبة بـ«الشيوخ الفرنسي» تزور «القديس يوسف»: للتعليم دور مهم في الانفتاح على الثقافات

أكدت كاترين مورن ديسن، عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، ورئيس جمعية الصداقة الفرنسية المصرية أهمية دور التعليم في الانفتاح على الثقافات المختلفة وبناء القيم والمبادئ لدى طلاب المدارس وتنمية الشعور الوطني لديهم وتشجيع ثقافة قبول الآخر.

«ديسن»: اطلعت على تجربة العملية التعليمة في مصر

وأضافت «ديسن» خلال زيارتها لمدرسة القديس يوسف الفرير، أنه في ضوء تفعيل الشراكة الفرانكوفونية والحوار المجتمعي وتعزيز ثقافة قبول الآخر، حرصت على الاطلاع على تجربة العملية التعليمة في مصر تأكيدا على عمق الصداقة التاريخية بين القاهرة وباريس في كل المجالات الثقافية والتعليمة.

«فاروق»: نعمل على الاستفادة من خبرات الدول المتقدمة

من جانبه قال الفرير سامح فاروق، مدير المدرسة، إن نهج العملية التعليمية الذي تتبناها مصر يقوم على تنمية الشخصية المتكاملة ليصبح الطالب عضواً فعالاً في المجتمع يستطيع أن يخدم بلده في أي مجال، مضيفاً أن هناك توجه من المدرسة لمواكبة تطورات العملية التعليمية والاستفادة من خبرات الدول المتقدمة في هذا المجال وعلى رأسها فرنسا.

حضر اللقاء كريستين كورجيه، الملحق الثقافي الفرنسي وكريستن دوفان وكيل لجنة الثقافة والشباب والتربية بمجلس الشيوخ الفرنسي.

يذكر أن وفد من مجلس الشيوخ الفرنسي اجتمع مع أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، حيث أعربت رئيسة جمعية الصداقة الفرنسية المصرية عن طلعها إلى دعم التعاون البرلماني بين أعضاء المجلسين لتحقيق المزيد من التوافق في الرؤى حول مختلف الموضوعات، مؤكدة دعمها لمصر من خلال مجلس الشيوخ الفرنسي في كل القضايا كالسياحة والتصنيع المحلي.