وكيل تعليم قنا يتابع سير العملية التعليمية بالمدارس وتحقيق الانضباط

زار الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اليوم الاثنين، مدرسة الشيخ حسين الابتدائية المشتركة التابعة لإدارة قنا التعليمية للاطمئنان على سير العملية التعليمية وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا، رافقه خلال الزيارة عبدالله القباني مدير عام إدارة قنا التعليمية.

وكيل التعليم بقنا يتابع الإجراءات الاحترازية

تابع وكيل تعليم قنا، الفصول وحث الطلاب على أهمية الحضور والانضباط لتحقيق الاستفادة القصوى من التحصيل ووجه بوضع قائمة بأسماء المنصات والقنوات التعليمية التى توفرها الوزارة داخل الفصول و تدريب الطلاب على كيفية استخدام هذه المنصات في الحصول على المادة العلمية، كما وجه بالاهتمام بتفعيل الأنشطة التربوية والرياضية والثقافية داخل المدرسة.

وشدد «خالد» على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وتحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب وارتداء الكمامة حفاظا على سلامة وصحة الطلاب.

مدرسة قوص الثانوية الصناعية تزور كلية التربية

وفي سياق أخر، وفى إطار الدور الريادي لخدمة المجتمع بجامعة جنوب الوادى وتحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة والدكتور أحمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور محمد سعيد عميد كلية التربية النوعية، والدكتورة بدريه حسن على وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنميه البيئة، استقبال زيارة مجتمعية من مدرسة قوص الثانوية الصناعية بنات للتعرف على الكلية وأقسامها حيث تم تفقد الأقسام الأكاديمية بالكلية، واختتمت الزيارة بحفل فني بقسم التربية الموسيقية.