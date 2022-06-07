«الوطن» تنفرد بنشر تفاصيل توزيع درجات وأسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022

يؤدي 750 ألف طالب وطالبة امتحانات الثانوية العامة ورقياً بنظام «البابل شيت»، خلال شهر يونيو الجاري في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً، بعد أن انتهت وزارة التربية والتعليم والتعلمي الفني من الاستعدادات الخاصة بالامتحانات من حيث وضع الأسئلة وطباعتها وفق المواصفات الفنية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وسيكون مجموع الدرجات 410 درجات موزعة على المواد حسب درجة كل مادة ويتم توزيع درجة المادة على عدد أسئلة الامتحانات.

«الوطن»، انفردت بالتفاصيل الكاملة والنهائية حول عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 في كل مادة لكل شعبة وعدد الدرجات المخصصة لها وفق ما حددته وزارة التربية والتعليم، وتنقسم إلى مواد أساسية للشعبتين العلمية والأدبية مثل اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى واللغة الأجنبية الثانية، ومواد أساسية لشعبة علمي علوم وعلمي رياضة وهو مواد الفيزياء والكيمياء.

وتشمل أيضاً توزيعة الدرجات وعدد الأسئلة مواد أساسية لشعبة علمي علوم وهي الأحياء والجيولوجيا وعلوم البيئة ومواد أساسية لشعبة علمي رياضة وهي الديناميكا والتفاضل والتكامل والجبر والهندسة الفراغية والاستاتيكا ومواد أساسية للشعبة الأدبية وهي الجغرافيا والتاريخ وعلم النفس والاجتماع والفلسفة والمنطق.

درجات المواد الأساسية

مادة اللغة العربية

-النهاية الكبرى 80 درجة

-النهاية الصغرى 40 درجة

-عدد الأسئلة 60 سؤال

-عدد الأسئلة لكل سؤال درجة 40 سؤال

-عدد الأسئلة لكل سؤال درجتان 20 سؤال

-مدة الإجابة 3 ساعات

اللغة الأجنبية الأولى

-النهاية الكبرى 50 درجة

-النهاية الصغرى 25 درجة

-اجمالي عدد الأسئلة 40 سؤال

-عدد الأسئلة لكل سؤال درجة 30 سؤال

-عدد الأسئلة لكل سؤال درجتين 10 أسئلة

-مدة الإجابة ثلاث ساعات.

اللغة الأجنبية الثانية

-النهاية الكبرى 40 درجة

-النهاية الصغرى 20 درجة.

-اجمالي عدد الأسئلة 33 سؤال

-عدد الأسئلة لكل سؤال درجة 26 سؤال

-عدد الأسئلة لكل سؤال درجتين 7 أسئلة

-مدة الإجابة ساعتين.

مواد أساسية على شعبة علمي علوم وعلمي رياضة

مادة الفيزياء

-النهاية الكبرى 60 درجة

-النهاية الصغرى 30 درجة

-اجمالي عدد الأسئلة 50 سؤال

-عدد الأسئلة لكل سؤال درجة 40 سؤال

-عدد الأسئلة لكل سؤال درجتين 10 أسئلة

-مدة الإجابة ثلاث ساعات.

مادة الكيمياء

-النهاية الكبرى 60 درجة

-النهاية الصغرى 30 درجة

-اجمالي عدد الأسئلة 50 سؤال

-عدد الأسئلة لكل سؤال درجة 40 سؤال

-عدد الأسئلة لكل سؤال درجتين 10 أسئلة

-مدة الإجابة ثلاث ساعات

مواد أساسية على شعبة علمي علوم

مادة الأحياء

-النهاية الكبرى 60 درجة

-النهاية الصغرى 30 درجة

-اجمالي عدد الأسئلة 50 سؤال

-عدد الأسئلة لكل سؤال درجة 40 سؤال

-عدد الأسئلة لكل سؤال درجتين 10 أسئلة

-مدة الإجابة ثلاث ساعات

مادة الجيولوجيا وعلوم البيئة

-النهاية الكبرى 60 درجة

-النهاية الصغرى 30 درجة

-اجمالي عدد الأسئلة 50 سؤال

-عدد الأسئلة لكل سؤال درجة 40 سؤال

-عدد الأسئلة كل سؤال درجتين 10 أٍسئلة

-مدة الإجابة ثلاث ساعات

مواد أساسية على شعبة علمي رياضة

الديناميكا

-النهاية الكبرى 30 درجة

-النهاية الصغرى 15 درجة

-اجمالي عدد الأسئلة 25 سؤال

-عدد الأٍسئلة لكل سؤال درجة 20 سؤال

-عدد الأسئلة لكل سؤال درجتين 5 أسئلة

-مدة الإجابة ساعتين.

التفاضل والتكامل

-النهاية الكبرى 30 درجة

-النهاية الصغرى 15 درجة

-اجمالي عدد الأسئلة 25 سؤال

-عدد الأٍسئلة لكل سؤال درجة 20 سؤال

-عدد الأسئلة لكل سؤال درجتين 5 أسئلة

-مدة الإجابة ساعتين.

الجبر والهندسة الفراغية

-النهاية الكبرى 30 درجة

-النهاية الصغرى 15 درجة

-اجمالي عدد الأسئلة 25 سؤال

-عدد الأسئلة لكل سؤال درجة 20 سؤال

-عدد الأسئلة لكل سؤال درجتين 5 أسئلة

-مدة الإجابة ساعتين.

الإستاتيكا

-النهاية الكبرى 30 درجة

-النهاية الصغرى 15 درجة

-اجمالي عدد الأسئلة 25 سؤال

-عدد الأسئلة لكل سؤال درجة 20 سؤال

-عدد الأسئلة لكل سؤال درجتين 5 أسئلة

-مدة الإجابة ساعتين.

مواد أساسية على الشعبة الأدبية

مادة الجغرافيا

-النهاية الكبرى 60 درجة

-النهاية الصغرى 30 درجة

-اجمالي عدد الأسئلة 50 سؤال

-عدد الأسئلة لكل سؤال درجة 40 سؤال

-عدد الأسئلة لكل سؤال درجتين 10 أسئلة

-مدة الإجابة ثلاث ساعات

مادة التاريخ

-النهاية الكبرى 60 درجة

-النهاية الصغرى 30 درجة

-اجمالي عدد الأسئلة 50 سؤال

-عدد الأسئلة لكل سؤال درجة 40 سؤال

-عدد الأسئلة لكل سؤال درجتين 10 أسئلة

-مدة الإجابة ثلاث ساعات

مادة علم النفس والاجتماع

-النهاية الكبرى 60 درجة

-النهاية الصغرى 30 درجة

-اجمالي عدد الأسئلة 50 سؤال

-عدد الأسئلة لكل سؤال درجة 40 سؤال

-عدد الأسئلة لكل سؤال درجتين 10 أسئلة

-مدة الإجابة ثلاث ساعات

مادة الفلسفة والمنطق

-النهاية الكبرى 60 درجة

-النهاية الصغرى 30 درجة

-اجمالي عدد الأسئلة 50 سؤال

-عدد الأسئلة لكل سؤال درجة 40 سؤال

-عدد الأسئلة لكل سؤال درجتين 10 أسئلة

-مدة الإجابة ثلاث ساعات