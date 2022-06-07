«التعليم» تعلن عن وظائف شاغرة.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

أعلنت الإدارة العامة للتعليم الصناعي عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف بنظام المأمورية الشهرية لمدة ثلاث أيام أسبوعياً دون تحمل الوزارة أي أعباء مالية ولحين الإعلان الرسمي عن هذه الوظائف وشغلها بالطرق القانونية المنطمة في هذا الشأن على أن يتم التقدم بالمستندات المطلوبة اعتبارا من يوم الأحد الموافق 12 يونيو الجاري ولمدة 15 يوما من تاريخ الإعلان، ولن يلتفت إلى أي طلبات ترد بالبريد أو غير مستوفاة على أن يتم التقدم بهذه المستندات إلى الإدارة التعامة للتعليم لصناعي بمبنى قطاع الكتب بشارع فيصل.

الوظائف الشاغرة في التعليم الصناعي

- موجه عام تخصص الصناعات الميكانيكية العملي.

- موجه عام تخصص الصناعات الزخرفية العملي.

- موجه عام تخصص الصناعات النسيجية العملي.

- موجه عام تخصص الصناعات النسيجية العلمي.

- موجه عام تخصص الصناعات الكهربية العملي.

- موجه عام تخصص الصناعات المعمارية العلمي.

- موجه عام الصيانة الكهربية.

شروط التقدم للوظائف

- موافقة جهة العمل على الأمورية.

- صحيفة أحوال وظيفة معتمدة.

- صورة معتمدة من قرار السلطة المختصة بالترقية للوظيفة الحالية.

- صورة معتمدة من إقرار القيام بالعمل لوظيفة موجه أول بأقديمة عامين أو يشغل وظيفة موجه عام للتخصص المعلن عنه وعلى رأس العمل.

- ألا يكون قد وقع عليه جزاء لمدة 5 أيام فأكثر أو محال للمحكمة التأديبية على أن يرفق بمستندات التقدم السيرة الذاتية مقروناً بها المستقبلية لتطوير التخصص المراد التقدم لشغله وكيفية النهوض بها.