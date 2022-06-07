نائلة جبر: خارجية أمريكا تُشيد بجهودنا الجادة في قضية الاتجار بالبشر

أعربت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، عن فخرها بمشروع جديد لمكافحة الاتجار بالبشر الذي أطلقته اللجنة، واصفة إياه بأنه مشروع طموح، فضلًا عن أنه بداية جادة للتعاون مع منظمة العمل الدولية ومع وزارة الخارجية الأمريكية، إذ أن منظمة العمل الدولية لها مصداقيتها وتاريخها، فضلًا عن أن وزارة الخارجية الأمريكية لديها اهتمام قوي للغاية بالهجرة غير الشرعية ومحاولة القضاء عليها، وذلك خلال تصريحات تليفزيونية لقناة «التليفزيون المصري».

الدولة المصرية جادة في التعامل مع قضية الاتجار بالبشر

وأضافت «جبر»، أن الدولة المصرية جادة في التعامل مع قضية الاتجار بالبشر، وهذا باعتراف وزارة الخارجية الأمريكية الذي يُعد تمويلها لهذا المشروع اعتراف بهذا الأمر، وهذا أمر يسعد الدولة المصرية، وسيكون هناك مزيد من التعاون المستقبلي مع الخارجية الأمريكية، مؤكدة أن المشروع يتضمن رفع مستوى الوعي العام بجريمة الاتجار بالبشر، مؤكدة أن فترة تنفيذ المشروع 3 سنوات، على نطاق القاهرة الكبرى والإسكندرية ومحاوره الأساسية تتفق مع توجيهات الرئيس السيسي، بدعم الحماية للمواطنين لأكثر الفئات هشاشة.

سيتم العمل على دعم الفئات الأكثر تعرضًا للاستغلال

وأشار رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، إلى أنه سيتم العمل على دعم الفئات الأكثر تعرضًا للاستغلال، فضلًا عن تدريبهم وتوعيتهم وإنفاذ القانون والمساعدة على التعرف على الضحايا، «جريمة الاتجار تحتية، ونناشد المواطنين الإبلاغ عنها عبر الخطوط الساخنة، ومجلس الأمومة والطفولة ومجلس حقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة»، فكل الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية تصب في مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بالإضافة إلى الجهود المبذولة في مجال تشجيع الشباب التي تساعدنا في مكافحة الجريمة ومقاومة استغلال الفئات المستضعفة.