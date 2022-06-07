شهد سامي: كواليس فاتن أمل حربي كانت صعبة وممتعة

قالت الفنانة الشابة شهد سامي، إنها درست المسرح وعلم النفس في نفس الوقت، ولكن تخصصت في علم النفس فقط، وخلال دراستها في الفرقة الرابعة بالجامعة الأمريكية قدمت أوراقها للدراسة في فرنسا، وبعد سفرها لباريس اشتركت في مسرح الجامعة وقدمت عدة أدوار؛ لأنها تحب الفن منذ صغرها ولاقت تشجعيا كبيرا على ذلك من والديها.

دخول شهد سامي عالم الفن

وأضافت «ناجي» خلال استضافتها في برنامج «السفيرة عزيزة»، مساء اليوم الثلاثاء، على فضائية «DMC»، وتقدمه الإعلامية الشابة رضوى حسن، أن مجال دراستها يتيح لها فتح عيادة نفسية للكشف على الأشخاص دون كتابة أدوية طبية، موضحة أنها بدأت التمثيل في 2015 وكان عمرها 15 سنة، عندما قررت ترك مدينة دبي التي تعيش فيها وتعود إلى مصر لدراسة المرحلة الثانوية، والتقت حينها بالمخرج الكبير تامر محسن الذي كان يبحث عن وجوه جديدة، وأجرت كاستنج مرتين وتم قبولها، وشاركت منذ هذا اليوم في أعمال كثيرة؛ منها مسلسل هذا المساء الذي حقق نقلة في حياتها الفنية.

تعاون متكرر مع نيلي كريم

وأوضحت الفنانة الشابة شهد سامي، أن مسلسل فاتن أمل حربي كانت له كواليس خاصة وصعبة؛ لأنه يتناول قضية مهمة والتصوير كان في أماكن بعيدة وساعات متأخرة من اليوم وسط حضور أعداد كبيرة من فرق التصوير لكنها كانت ممتعة أيضا، لافتة إلى أن المسلسل يعتبر التعاون الثالث لها مع الفنانة نيلي كريم، ومن المقرر أن تشارك معها في تجربة رابعة خلال الفترة المقبلة.