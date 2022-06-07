قائمة أكبر 10 محافظات في عدد السكان.. القاهرة الأعلى والغربية الأقل

رغم إجراءات التوعية بخطورة الزيادة السكانية على المجتمع المصري اقتصاديا واجتماعيا وصحيا، إلا أن معدلات هذه الزيادة ما زالت في ارتفاع مستمر، وهذا ما أعلنت عنه الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، من استمرار زيادة عدد سكان مصر بنفس معدلاتها حيث سجل إجمالي عدد سكان مصر اليوم الثلاثاء 7 يونيو 2022 نحو 103 ملايين و432 ألفا و292 نسمة، بزيادة بلغت 3 ملايين و432 ألفا و292 نسمة، خلال عامين و4 أشهر تقريبا، حيث سجلت الساعة السكانية وصول إجمالي عدد السكان في جميع أنحاء الجمهورية 100 مليون نسمة في فبراير 2020.

«الوطن» ترصد قائمة العشر محافظات الأوائل في عدد السكان، وفقا لأحدث إحصاءات الساعة السكانية بالجهاز وجاءت على النحو التالي:

عدد سكان المحافظات

المحافظة الأولى:

القاهرة

عدد السكان:

10.132 مليون نسمة

المحافظة الثانية:

الجيزة

عدد السكان:

9.371 مليون نسمة

المحافظة الثالثة:

الشرقية

عدد السكان:

7.791 مليون نسمة

المحافظة الرابعة:

الدقهلية

عدد السكان:

6.965 مليون نسمة

المحافظة الخامسة:

البحيرة

عدد السكان:

6.769 مليون نسمة

المحافظة السادسة:

المنيا

عدد السكان:

6.186 مليون نسمة

المحافظة السابعة:

القليوبية

عدد السكان:

6.052 مليون نسمة

المحافظة الثامنة:

سوهاج

عدد السكان:

5.599 مليون نسمة

المحافظة التاسعة:

الإسكندرية

عدد السكان:

5.485 مليون نسمة

المحافظة العاشرة:

الغربية

عدد السكانية:

5.368 مليون نسمة

زيادة ملحوظة خلال 67 عاما

من جانبه أكد الخبير السكاني الدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان السابق، أن عدد سكان مصر، شهد زيادة ملحوظة خلال 67 عاما في الفترة من 1955 حتى 2022، بلغت 79.5 مليون نسمة.

وأضاف الدكتور عمرو حسن في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الزيادة السكانية في مصر تجاوزت 7 أضعاف كل من ألمانيا وإيطاليا، ما يعني 7 أضعاف زيادة في التحميل على موازنة الدولة، وكذلك زيادة 7 أضعاف في التحميل على المستشفيات المطلوبة و7 أضعاف المدارس و7 أضعاف الطرق والكباري والمواصلات والخدمات.