الجبالي: معدل الزيادة السكانية في مصر يوازي 8 أضعاف نمو دول بأكملها

أكد عبد الفتاح الجبالي، رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، رئيس الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام بمدينة الإنتاج الإعلامي، أن معدل الزيادة السكانية للدولة المصرية سنوياً، يعادل 8 أضعاف الزيادة السكانية التي تحدث في دول بأكمالها سنوياً.

وضرب «الجبالي»، خلال مشاركته في فعاليات الملتقى العلمي السنوي لـ«الأكاديمية» المنعقد حالياً بعنوان «الإعلام والتنمية الأسرية تجارب محلية ودولية»، المثل باهتمام الصين بملف الزيادة السكانية، حيث وضعت سياسة راسخة لمواجهتها، جعلتها إحدى الدول المتقدمة اقتصادياً.

ولفت رئيس مدينة «الإنتاج الإعلامي»، إلى أن الوقت حان للاستفادة من تجارب الدول الناجحة، والتي تعاملت مع القضية السكانية بحكمة، والاستفادة من معدلات النمو البشري الحالية، وخفض معدلات الزيادة السكانية السنوية، مضيفاً: «يجب ألا تتعدى الزيادة السكانية قدرة وإمكانيات الدولة في تقديم الخدمات الأساسية».

عواقب التعامل مع الزيادة السكنية

وأشار «الجبالي» إلى أن التهاون في التعامل مع الزيادة السكانية غير المنضبطة، من جانب البعض، قد يكون سببا في فشل التعامل مع الأزمة ومحاربتها في عقود ماضية.

وواصل قائلا: «مصر لم تنجح في محاربة الظاهرة إلا سنوات قليلة»، ويجب الوقوف على الظاهرة وأسبابها وحلها، ولفت إلى أن البعض يرى أن الزيادة السكانية إضافة للقوى العاملة، لكن الكثير يرى أنها تمثل عائقا كبيرا أمام التنمية، وهنا يظهر التساؤل: هل الزيادة السكانية نعمة أم نقمة.

ضبط معدل النمو السكاني

وقال «الجبالي» إن ضبط معدل النمو السكاني، في تجارب بعض الدول، أدى إلى زيادة ملحوظة في معدل دخل الفرد، وتحسين مستوى المعيشة، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.

واستطرد قائلا: «من المفارقات أن انعقاد المؤتمر يأتي تزامنا على مرور 200 عام علي صدور كتاب عن الزيادة السكانية للكاتب ماركوس، ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن الكتابات لم تهدأ في الحديث عن الزيادة السكانية ومشكلتها وكذلك تأثيراتها على كافة المناحي».