أسعار السمك البلطي اليوم 5 يونيو 2022 في الأسواق.. تبدأ من 35 جنيها

ارتفعت عمليات البحث عبر محرك «جوجل» العالمي عن أسعار السمك البلطي اليوم الأحد 5 يونيو، فالغالبية العظمى يفضلون تناوله وسط الأسبوع حيث الاثنين والثلاثاء لحدوث تنوع في الأطعمة التي تدخل الجسم وتقوم بتعويضه عن العناصر التي فقدها وتؤثر بشكل أو بآخر على الجلد والشعر والصحة العامة.

ويفضل البعض تناول تلك النوعية من أسماك البحر في بداية الأسبوع ليمنح الجسم الكثير من العناصر المفيدة له، كما أنّه مصدر غني بالبروتين وقليل الدهون، فضلًا عن احتوائه على الكالسيوم والفوسفور والحديد والزنك واليود والمغنيسيوم والبوتاسيوم.

ويستعرض «الوطن»، في السطور التالية، أسعار السمك البلطي وباقي الأنواع الأخرى من أسماك البحر، اليوم، استمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي يقدمها الموقع على مدار الساعة:

أسعار السمك البلطي

استقرار ملحوظ شهده سوق السمك اليوم الأحد، وذلك وفق جولة أجراها «الوطن» في الأسواق، تم فيها رصد أسعار السمك البلطي، وجاءت كما يلي:

أسعار الأسماك في الأسواق

- سعر سمك البلطي يتراوح بين 35 و40 جنيهًا للكيلو.

- سعر كيلو الكابوريا أيضًا يُحدد حسب الحجم بين صغير ووسط وكبير 40-60-80-100 جنيه.

- سمك السردين، يختلف سعره حسب الحجم ويبدأ من 20 حتى 45 جنيهًا للكيلو.

- سعر سمك البوري يتراوح بين 65 و70 جنيهًا للكيلو.

- سعر كيلو الجمبري، يختلف حسب الحجم بين صغير ووسط وكبير، وتبدأ أسعاره من 90: 250 جنيهًا للكيلو.

- سعر كيلو الجمبري الجامبو يتراوح بين 300 و400 جنيه للكيلو.

- سعر كيلو سمك السبيط يتراوح بين 100 و170 جنيهًا للكيلو.

- سعر سمك المكرونة الصغيرة يتراوح بين 45 و55 جنيهًا للكيلو.

- سعر سمك المكرونة السويسي الكبيرة يتراوح بين 60 و110 جنيهات للكيلو.

- سعر سمك الثعابين البلدي يتراوح بين 100 و120 جنيهًا للكيلو.

- سعر كيلو الفيليه البلطي يتراوح بين 80 و120 جنيهًا للكيلو.

- قشر بياض بلدي، سجل الكيلو بين 80 و100 جنيه.