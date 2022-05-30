«غرفة السياحة» تعلن أسباب رفض جواز السفر عند التقدم للحصول على تأشيرة الحج

حددت غرفة شركات السياحة، بعض الحالات التي سيجر رفض جواز السفر، عند التقدم للحصول على تأشيرة الحج بالنسبة للفائزين بالحج السياحي لهذا العام، لافتة إلى أنه سيرفض جواز السفر في الحالات الآتية:

1- إذا كان جواز السفر به ثقوب بالصفحة الأولى الخاصة بالبيانات.

2- إذا وجد اختلاف في الرقم القومي أو الأسماء بالجواز الدولي، عن ما هو وارد ببطاقة الرقم القومي.

3- عدم وجود صفحات خالية بجواز السفر.

4- جواز السفر المحدد مدة صلاحيته من الداخل.

تقديم الموقف من التجنيد

أوضحت غرفة شركات السياحة، أنه يلزم لكل الفائزين بالحج، تقديم الموقف التجنيدي لمن هم في سن التجنيد، مشيرة إلى أن مناطق التجنيد ستصدر التصريح للسفر لتأدية فريضة الحج، لافتة إلى ضرورة ألا تقل صلاحية الجواز عن عام من تاريخ 11 مايو الجاري، على أن يرفق به صورة من شهادة تحصين بالجرعات الأساسية (جرعتين على الأقل) للقاحات (كوفيد- 19) المعتمدة دوليا كشرط للحصول على التأشيرة.

تقديم فيش جنائي

لفتت غرفة شركات السياحة، إلى ضرورة تقديم كل الفائزين بالحج، صحيفة الحالة الجنائية مميكنة (فيش الحج)، مع تقديم عدد 3 صور حديثة وواضحة مقاس 4*6 على أن تكون خلفية الصورة بيضاء اللون، وطول الرأس من الذقن حتى الجبهة من 70 إلى 80% من الصورة، مع مراعاة عدم ارتداء الرجال أغطية الرأس البيضاء، وبالنسبة للسيدات، عدم ارتداء الحجاب الأبيض، لتداخله مع خلفية الصورة، على أن ترفق الصور بالغلاف الخلفي للجواز.

وشددت الغرفة، على ضرورة تقديم الفائز بالحج لبطاقة صحية من وزارة الصحة مدرج بها التطعيمات (لقاح الإنفلوانزا الموسمية، واللقاح الرباعي، ولقاح الحمى المخية الشوكية)، أو أية تطعيمات أخرى تقرها وزارة الصحة، فضلا عن تقديم شهادة تحركات صادرة من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.