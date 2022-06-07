«تحيا مصر» تستعرض جهود الصندوق في سيناء.. آخرها 48 طن مواد غذائية

قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن القافلة الغذائية التي توجهت لوسط محافظات سيناء قدمت الدعم لـ2000 أسرة مُدرجة على قوائم وزارة التضامن الاجتماعي، إذ أن القافلة كانت تضم 48 طن مواد غذائية، وتم الانتهاء من توزيعهم بشكل كامل، والقافلة الآن في طريقها إلى العودة، موضحًا أن الصندوق يعمل على فكرة الحماية الاجتماعية من خلال العمل على تجهيز الفتيات الأولى بالرعاية من أجل الزواج، بهدف التكامل مع جهود الدولة المصرية في هذا الإطار.

تحيا مصر يعمل بشكل دوري على تنظيم قوافل على مدار العام

وأضاف «مختار»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي تُقدمه الإعلامية عزة مصطفى، ويُعرض على شاشة «صدى البلد»، أن صندوق تحيا مصر يعمل بشكل دوري على تنظيم قوافل على مدار العام وتزيد في المواسم، إذ يوفر الصندوق الغذاء لـ11 مليون مواطن سنويًا، الأمر الذي أشادت به منظمة الفاو العالمية وتم تكريم صندوق تحيا مصر عن هذا الأمر، مؤكدًا أن الصندوق يساهم في تأهيل المواطنين الذين يتلقون الدعم، من أجل أن يصبحوا منتجين.

توفير 250 مليون جنيه من أجل دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة

وأشار المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إلى أن الصندوق عمل على توفير 250 مليون جنيه من أجل دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة خاصة للسيدات، فضلًا عن دعم الصيادين وأصحاب الحرف اليدوية، وأبرزها صناعة السجاد، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، فضلًا عن دور الصندوق في تخفيف أثار السيول 2016، مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، وذلك من خلال دعم 48 مستشفى للعزل خلال الجائحة.

يوجد مبادرة متكاملة للحماية الاجتماعية والتنمية العمرانية لأهالي سيناء

وأوضح أنه يوجد مبادرة متكاملة للحماية الاجتماعية والتنمية العمرانية لأهالي سيناء، ويتم التركيز على رفح والعريش وبئر العبد خلال توزيع هذه القوافل، مؤكدًا أن الصندوق أطلق مبادرة يوم جيد لرعاية الأطفال حديثي الولادة والمبتسرين، وتوفير ألبان الأطفال من خلال الشركاء المنتجين؛ وتم العمل على هذا الإطار في صعيد مصر لتقديم خدمة متكاملة للأطفال، موضحًا أنه حين تم تأسيس الصندوق خلال 2014 لمساندة الدولة بدأنا من الأسمرات لبناء نموذج عمراني متكامل.