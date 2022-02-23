صندوق تحيا مصر: قوافل نور حياة خدمت مليون و400 ألف مواطن حتى الآن

أعلن صندوق تحيا مصر، في بيان له، اليوم الأربعاء، أن مبادرة «نور حياة» قدمت خدماتها الطبية لنحو مليون و400 ألف مواطن حتى الآن، وذلك في 21 محافظة، هي: السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، الشرقية، الدقهلية، الغربية، القليوبية، المنوفية، كفر الشيخ، الإسكندرية، دمياط، البحر الأحمر، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، مطروح، جنوب سيناء، أسوان.

إجراء 29 ألفا و285 عملية جراحية

وفرت «نور حياة»، العلاج لنحو 137 ألفا و333 مريضا، وأجرت 29 ألفا و285 عملية جراحية، فضلا عن تسليم 265 ألف نظارة طبية مجانا، كما تتيح المبادرة إجراء عمليات المياه البيضاء.

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وأوضح «تحيا مصر»، أن التواصل مع المبادرة يتم تليفونيا مع من تم تسجيل بياناتهم في مبادرة «نور حياة»، تبعا لأسبقية التسجيل قبل نزول القوافل الطبية للمحافظات، لإبلاغهم بمكان وموعد القافلفة، بالإضافة إلى الإعلان من خلال الصفحة الرسمية لصندوق تحيا مصر على موقع «فيسبوك».

وأشار إلى أن قوافل «نور حياة» تمر على عدد معين من المحافظات أيام الخميس والجمعة من الأسبوع، وتتغير بشكل دوري أسبوعيا حسب الجدول الزمني الخاص بانتشار القوافل، للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار.

القافلة الواحدة تستقبل ألف مواطن

قال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر تامر عبد الفتاح، في تصريح سابق، إن قوافل المبادرة الرئاسية «نور حياة» ساعدت على الكشف المبكر عن مسببات ضعف الإبصار لدى تلاميذ المدارس الابتدائية، كما دعمت الخدمة الطبية المقدمة لغير القادرين في تخصص الرمد وعلاج المياه البيضاء، وهو اتجاه عالمي لمكافحة هذه المسببات وإعادة الأمل لمرضى العيون، مضيفا أن القافلة الواحدة تستقبل 1000 مواطن خلال يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، وتوفر كشف الضغط والسكر، باعتبارهما من مسببات ضعف وفقدان الإبصار، كما يتم كشف الرمد باستخدام أحدث الأجهزة التي تم توفيرها خصيصا للمبادرة.