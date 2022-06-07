البنك المركزي يبيع سندات خزانة 3 و7 سنوات بقيمة 95 مليون جنيه

باع البنك المركزي المصري، أمس، سندات خزانة أجل 3 و7 سنوات بقيمة إجمالية تصل إلى 95 مليون جنيه بمتوسط أسعار فائدة 14.68% بالنسبة لسندات الخزانة أجل ثلاث سنوات، بينما وصلت أسعار الفائدة لسندات الخزانة أجل 7 سنوات إلى نحو 14.63%.

طرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه

وكان البنك المركزي المصري، أعلن عبر موقعه الإلكتروني على الإنترنت طرح سندات خزانة أجل 3 و7 سنوات بقيمة إجمالية وصلت إلى 1.5 مليار جنيه تتوزع بين مليار جنيه مقابل طرح سندات أجل 3 سنوات و500 مليون جنيه بالنسبة لسندات الخزانة أجل 7 سنوات.

وتلقى البنك المركزي، عطاءات لشراء السندات أجل 3 سنوات بأكثر من القيمة المقدرة بمليار جنيه بنحو 16 مرة، وباع في نهاية المزاد سندات بقيمة 55 مليون جنيه بسعر فائدة بلغ 14.63% بينما تلقي عطاءات لشراء سندات خزانة أجل 7 سنوات بأكثر من 15 مرة وباع في نهاية المزاد سندات بقيمة تصل إلى 40 مليون جنيه بسعر فائدة 14.63%

ويطرح البنك المركزي المصري أذون وسندات الخزانة بشكل أسبوعي طوال العام المالي لصالح وزارة المالية التي تستخدم حصيلة الطرح في الإنفاق على الموازنة العامة للدولة سواء في العام المالي الحالي 2021-2022 أو في باقي السنوات المالية بشكل دوري.

رفع أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس

وكانت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي رفعت أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس أو ما يعادل الـ 3% منذ شهر مارس الماضي على مرتين؛ الأولى يوم 21 مارس في جلسة استثنائية رفعت فيها الأسعار بنسبة 1% ثم واصلت رفع أسعار الفائدة في اجتماعها يوم الخميس الماضي بمقدار 2%.

وباع البنك المركزي المصري أمس، أذون خزانة مقومة الدولار الأمريكي بقيمة 565 مليون دولار أمريكي.