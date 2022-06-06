توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. الحرارة تصل إلى 43 درجة

كشفت الأرصاد الجوية، عن تعرض البلاد لكتلة شديدة الحرارة، كشفت عنها صور الأقمار الصناعية الأخيرة، وتتضمن وجود نشاط للرياح الشمالية الغربية شديدة الحرارة، وفقا لتوقعات طقس 72 ساعة المقبلة.

وأشارت الأرصاد الجوية، في بيان صادر اليوم، إلى أنّ ارتفاع درجات الحرارة مستمر حتى السبت المقبل، إذ تسجل 38 درجة على القاهرة يوم الخميس المقبل، في حين من المتوقع أن تسجل 43 درجة على محافظات جنوب البلاد.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، توقعات الطقس ودرجات الحرارة على عدد من مدن ومحافظات الجمهورية، خلال الـ3 أيام المقبلة في الفترة من الثلاثاء حتى الخميس المقبل.

درجات الحرارة الثلاثاء 7 يونيو 2022

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 26.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 23.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 26.

درجات الحرارة الأربعاء 8 يونيو 2022

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 23.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 22.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 26.

درجات الحرارة الخميس 9 يونيو 2022

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 23.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 22.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 26.