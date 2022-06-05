حالة الطقس حتى الجمعة.. الحرارة تصل لـ45 درجة في بعض المحافظات

قال الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إنَّه سيكون هناك ارتفاعاً تدريجياً بداية من بعد غد الثلاثاء ثم تزداد لتصل يوم الأربعاء والخميس لتصل إلى 32 درجة مئوية على مدن الساحل الشمالي وشمال الدلتا وشمال سيناء، وتصبح في منتصف الثلاثينيات على محافظات الدلتا حتى القاهرة مع طقس حار على هذه المناطق.

طقس شديد الحرارة

أضاف أنَّه سوف يسود طقس شديد الحرارة على الصعيد (شماله وجنوبه) مع درجات حرارة حول أواخر الثلاثينيات من 37 إلى 38 درجة مئوية على مناطق شمال ووسط الصعيد، وأوائل الأربعينيات (39- 40 °م) جنوبًا.

وأشار إلى أنَّه سوف تحدث زيادة تدريجية في الحرارة ما بين 2-3 درجات إضافية بداية من يوم الأربعاء وتستمر الخميس والجمعة على جميع الأنحاء لتتجاوز الحرارة سقف الـ40 درجة مئوية وتصل إلى ما بين 43-45 درجة مئوية في مناطق جنوب الصعيد لتسود موجة شديدة الحرارة، ليبقى الشعور بطقس لطيف الى معتدل ليلًا مائل للبرودة في وسط سيناء والساحل الشمالي الغربي.

رياح معتدلة إلى نشطة وقوية ببعض المناطق

وفيما يتعلق بالرياح سوف تكون معتدلة إلى نشطة، وتكون قوية على مناطق متفرقة أهمها مناطق الساحل الشمالي الغربي وسيوة ومدن البحر الأحمر وتزداد سرعة الرياح على شمال غرب الجمهورية (مطروح وسيوة) يوم الأربعاء وتزداد قوتها الخميس والجمعة وقد تكون محملة بالرمال هناك، وتؤثر بنسب متفاوتة على مناطق من غرب الجمهورية يوم الأحد والاثنين والثلاثاء وتعاود النشاط القوي يوم الأربعاء والخميس والجمعة على معظم الأنحاء لكنها لا تتعد سرعات الرياح فيها من 40-50 كم لكل ساعة على مناطق الساحل الشمالي يوم الجمعة.

وسوف تتشكل الشبورة صباحًا على مناطق شمال الدلتا ووسط سيناء تصل لحد الضباب أحياناً فى الطرق المفتوحة ما بين المحافظات.