6 أتوبيسات كهربائية تدخل الخدمة بمنطقة الهرم الأثرية خلال أيام

تستقبل منطقة الهرم الأثرية خلال الأيام المقبلة 6 أتوبيسات كهربائية جديدة، وعددا من العربات الصغيرة، للتنقل داخل المنطقة الاثرية، وذلك ضمن مشروع تطوير هضبة الهرم، والذي تقوم عليه شركة أوراسكوم بيراميدز بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار.

وتأتي الحافلات الست المتعاقد عليها كجزء من 30 حافلة كهربائية، وذلك لنقل الزائرين من محطة الأتوبيسات التي يتم تصميمها بالمنطقة على طريق الفيوم بين المحطات المختلفة لزيارة المواقع الأثرية، حيث سيتحول طريق الدخول من مدخل فندق «مينا هاوس» إلى مدخل جديد بطريق الفيوم، ضمن خطة متكاملة لتطوير المنطقة قبيل افتتاح المتحف المصري الكبير.

منطقة خدمات وأتوبيسات كهربائية

وسيتم تخصيص منطقة خدمات للزائرين تضم ساحات انتظار للسيارات والحافلات السياحية، وتوفير وتشغيل أوتوبيسات كهربائية لنقل الزائرين لمناطق الزيارة داخل هضبة الأهرامات ومجمع المطاعم.

وقال مصدر بوزارة السياحة والآثار، إن مشروع تطوير المنطقة الذي انتهى العمل به شمل توفير مظلات بالأماكن المكشوفة، وتخصيص مناطق للأنشطة الترفيهية والثقافية والرياضية، إضافة إلى تطوير وتشغيل مبنى للزوار ومحطات للأوتوبيس الكهربائي، ومنشآت خفيفة لتقديم المأكولات والمشروبات، فضلا عن توفير عيادة للإسعافات الأولوية للزائرين حال دوث أي إصابات، وكذلك عربة كهربائية لكبار السن.

وشمل المشروع أيضًا تصميم وتنفيذ أكشاك لبيع الهدايا والتذكارات، وتوفير منظومة متكاملة للعاملين من الخيالة والجمالة وبائعي الهدايا التذكارية، ودعم هذه المنظومة بتقديم التدريبات اللازمة لتحسين الخدمات المقدمة للزوار، إضافة إلى توفيرعيادة مجهزة بالخدمات اللازمة لرعاية الحيوانات.

علامات إرشادية بمنطقة الهرم

وبحسب المصدر، تم نشر العديد من العلامات الإرشادية على مداخل منطقة الأهرامات، للتعريف بإجراءات بمناطق قطع التذاكر والمرور عبر أجهزة الكشف الذاتي والحقائب، وذلك حتى دخول منطقة الزيارة.