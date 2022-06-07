4 راحلين ضمن الفائزين بجوائز الدولة.. بينهم تهاني الجبالي

أعلنت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ورئيس المجلس الأعلى للثقافة، اليوم جوائز الدولة «التقديرية - النيل - التفوق – التشجيعية»، في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والاقتصادية والقانونية، وذلك عقب الاجتماع رقم 67 للمجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، وبمقر المجلس وحضور أعضاء المجلس لإجراء التصويت الإلكتروني على الجوائز.

ومن بين الفائزين بجوائز الدولة هذا العام ذهبت الجوائز لـ4 من الراحلين، وهم:

1- الدكتور رجائي عطية

- فاز اسم الدكتور رجائي عطية نقيب المحامين السابق، بجائزة النيل في مجال العلوم الاجتماعية، والذي توفى في 26 مارس 2022، عن عمر ناهز 84 عاماً.

2- المستشارة تهاني الجبالي

فاز اسم المستشارة الراحلة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقًا بجائزة التفوق في مجال العلوم الاجتماعية، وكانت أيضًا مقررة لجنة مواجهة التطرف والإرهاب بالمجلس الأعلى للثقافة، وتوفيت في 9 يناير 2022، عن عمر ناهز 71 عاما.

3- الدكتور أحمد نبيل

فاز اسم الدكتور أحمد نبيل أستاذ التصوير الجداري بكلية الفنون الجميلة بجائزة الدولة التقديرية في مجال الفنون، حيث توفى في 17 مايو 2022.

وشارك الفنان الراحل في الحركة الفنية التشكيلية على مدى أكثر من 60 عاماً، بعدما تخرج في قسم التصوير بكلية الفنون الجميلة عام 1960، ثم تدرج في وظائف التدريس حتى درجة أستاذ ورئيس قسم التصوير.

4- الدكتور سعيد العزاوي

فاز اسم المفكر العراقي الدكتور قيس العزاوي، بجائزة النيل للمبدعين العرب، وتوفى في 15 يناير 2022.

وطبقا للمادة الثانية من اللائحة التنظيمية لجوائز الدولة التي يمنحها المجلس الأعلى للثقافة، يعتبر ترشيح شخص لنيل الجائزة – الذي تم خلال الميعاد المقرر في القانون - قائماً ولو توفى المرشح بعد ترشيحه.