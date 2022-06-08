الشباب والرياضة تنظم ملتقى توظيف مجاني لمجموعة شركات في مجال المطاعم

أعلنت وزارة الشباب والرياضة تنظيم ملتقى توظيفي مجاني من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب «الإدارة العامة للمشروعات» بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر، والذي يقام بالمدينة الشبابية بحي الأسمرات في مجال المطاعم من خلال مجموعة كبيرة من الشركات.

وتعمل مبادرة توظيف مصر على تسهيل عملية البحث عن الوظائف من خلال توفير عدد كبير من الوظائف الشاغرة في عدد من المجالات المختلفة في مكان واحد.

مطاعم سيركل كي

توفر مطاعم سيركل كي مجموعة مختلفة من فرص العمل وهي، «كاشير، ويتر، بارستا».

مطاعم بسطاويسي

توجد مجموعة مختلفة من فرص العمل بمجموعة مطاعم بسطاويسي وهي :« طاقم عمل - Crew ».

مطاعم شاورما الريم

تتوافر عدد من فرص العمل المختلفة وهي: «مساعد شيف، مدير فرع، كاشير، عمال مخازن».

مطاعم بابا جونز للبيتزا

توجد مجموعة مختلفة من الوظائف المتاحة وهي: «ويتر، كاشير، مطبخ، كول سنتر، مدير، مساعد مدير مطعم، مشرف مطعم».

ميند لإدارة المطاعم

توفر ميند لإدارة المطاعم مجموعة مختلفة من فرص العمل وهي: «كابتن، ويتر، هوست، باريستا، استيوار، خباز، حلواني، سوشي، شرقي، طباخين جميع التخصصات».

مطاعم بازوكا أند شوكلت

أتاحت مجموعة مطاعم بازوكا عدد من الوظائف المتاحة المتنوعة وهي: «عضو فريق، ويتر، مضيف استقبال، باريستا».

مطاعم موري انترناشونال

وتوفر مطاعم موري انترناشونال مجموعة مختلفة من فرص العمل وهي: «كابتن، ويتر، باص بوي مساعد ويتر، كاشير، شيف، مساعد شيف مساعد شيف، استيوارد».

مطاعم أنس الدمشقي

كما توجد مجموعة مختلفة من فرص العمل بمطاعم أنس الدمشقي وهي: «استيورد، موظفين صالة، شيفات مطابخ».

خلال ملتقى التوظيف يكون في انتظار المتقدمين مسؤول توظيف من كل شركة، كما يمكن للمتقدم الواحد أن يقدم في أكثر من وظيفة فى أكثر من شركة فى نفس اليوم.