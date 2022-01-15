بدء مقابلات الالتحاق بـ 23 وظيفة ضمن مبادرة «توظيف مصر» غدا

حددت وزارة الشباب والرياضة ، يوم غد الأحد 16 يناير 2022، موعدا لإجراء مقابلات الراغبين في الالتحاق بفرص عمل ووظائف متنوعة ضمن مبادرة «توظيف مصر» وتتيجها سلسلة محلات سوبر ماركت «أولاد رجب»، بالتنسيق بين الادارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب «الإدارة العامة للمشروعات» التابعة للوزارة وبالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية.

المقابلات من 10 صباحا إلى 3 عصرا

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن بدء مقابلات الراغبين في العمل بسلسلة «أولاد رجب»، من 10 صباحا إلى 3 عصرا.

وأفادت الوزارة بتوافر 23 وظيفة متنوعة بخبرات وبدون خبرات للشباب والخريجين، وبرواتب شهرية تصل إلى 4000 جنيه، بحسب نوع وطبيعة الوظيفة ودرجات الخبرة والإجادة، والتي تتيحه الوزارة من خلال مبادرة توظيف مصر.

«الوطن » تستعرض الوظائف المطروحة والضوابط الخاصة بها وهي على النحو التالي:

مشرفون وفنيون وكاشير.. أبرز الوظائف

1. مشرف مجمدات

2. مشرف خضار وفاكهة

3. مشرف بقالة

4. مشرف لحوم

5. كاشير

6. موظفFMC7

7. محضر طلبات

8. سائق رخصة مهنية «أولي – ثانية - ثالثة»

9. سائق فسبا خاصة

10. منسق «ممرات – تجميل - منزلية»

11. بائع خضار وفاكهة

12. بائع بقالة

13. بائع لحوم «بلدي»

14. بائع أسماك «شوي- قلي»

15. بائع مخبوزات

16. خباز

17. رئيس قسم المخبوزات

18. أمين مخزن بالعبور

19. عمال مخزن بالعبور

20. موظف أمن

21. مراقب كاميرات

22. فني تبريد وتكييف

23. ميكانيكي «ديزل - بنزين» بالعبور .

شروط الالتحاق بالوظائف المتاحة

أعلنت الجهات الأربعة المتعاونة وزارة الشباب والرياضة، عن شروط الالتحاق بالوظائف المتاحة، ومن بينها :

1- موقف واضح من التجنيد

2- السن من 20 إلى 45 عاما

للتقديم يرجى ملء الإستمارة والحضور مباشرة:

https://bit.ly/3ra0ia2

أو التسجيل مباشرة على منصة توظيف مصر:

https://bit.ly/3HVvznU