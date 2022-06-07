ارتفاع سعر الدولار بنهاية تعاملات اليوم في بعض البنوك المصرية

العملة الأمريكية دائما ما تشغل بال الكثيرين نظرا لتحكمها في العديد من المعاملات والأسواق باعتبارها الأقوى عالميا، وخلال الساعات الماضية شهدت بعض البنوك ارتفاع سعر الدولار في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقابل الجنيه المصري، وذلك بقيمة 3 قروش، لذا كثر البحث عن تفاصيل ذلك خلال الوقت الحالي.

وشهد بنك مصر والبنك الاهلي والبنك المصري ارتفاع سعر الدولار بقيمة 3 قروش.

ارتفاع سعر الدولار في بعض البنوك

وفيما يلي تفاصيل ارتفاع سعر الدولار في بعض البنوك في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء:

- سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 18.63 جنيه للشراء، و18.69 جنيه للبيع.

- سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 18.63 جنيه للشراء، و18.69 جنيه للبيع.

- سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 18.62 جنيه للشراء، و18.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المختلفة

وفيما يلي عرض للعملة الأمريكية في البنوك المختلفة وفق آخر تعاملات وردت صباح اليوم الثلاثاء الموافق 7 يونيو، وذلك قبل ارتفاع سعر الدولار في بعض البنوك، حيث بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي اليوم نحو 18.65 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع، وفي بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 18.66 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس نحو 18.58 جنيه للبيع و18.68 جنيه للشراء، وذلك وفقا للموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

فيما سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية نحو 18.62 جنيه للشراء، و18.68 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك الإسكندرية.

سعر الدولار في المصرف المتحد

وبلغ سعر صرف العملة الأمريكية في بنك المصرف المتحد، اليوم الثلاثاء، نحو 18.60 جنيه للشراء و18.68 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات وردت اليوم الثلاثاء الموافق 7 يونيو.