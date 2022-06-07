سعر ومواصفات سيارات تيبو 2022.. تبدأ بـ349 ألف جنيه

يشهد سوق صناعة السيارات المحلي والعالمي حاليًا، العديد من الأزمات، بدأت منذ ظهور فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، ونقص الرقائق الإلكترونية، وغلق العديد من المصانع، بسبب نقص المواد الأولية، وسلاسل التوريد، مرورًا بالعديد من الأزمات كان أخرها الحرب «الروسية- الأوكرانية»، وبات البحث عن أسعار السيارات باختلاف أنواعها يتصدر محرك البحث العالمي «جوجل»، واليوم ازداد البحث عن سيارة فيات تيبو موديل 2022.

وفي إطار سلسلة الخدمات اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها ومتابعيها في مختلف المجالات، نقدم سعر ومواصفات سيارات فيات تيبو 2022 بعد الزيادات الأخيرة التي أعلنتها شركة «دينامكس» الوكيل الرسمي لعلامة فيات في السوق المحلية لشبكة موزعيها في مصر الشهر الجاري.

أسعار فيات تيبو 2022

بحسب القائمة السعرية التي أعلنتها «دينامكس»، والتي شهدت زيادات على أسعار فيات تيبو 2022 خلال شهر يونيو الجاري، تراوحت قيمة الزيادات الأخيرة، بين 10 إلى 20 ألف جنيه، لمختلف الفئات المطروحة في الأسواق.

ارتفعت أسعار السيارة فيات تيبو السيدان بفئاتها الثلاث المطروحة في السوق المصرية، حيث سجلت الفئة الأولى «Entry Grade» أتوماتيك 349.900 بدلا من 336.900 ألف جنيها، أما الفئة الثانية «Mid-Grade» الأتوماتيك تباع بقيمة 389.900 مقارنة بـ379.900 ألفًا، فيما صعدت الفئة الأعلى «High Line» إلى 429.900 بدلا من 412.900 ألف جنيهًا.

أما بالنسبة للسيارة فيات تيبو 2022 فئة السيارات الهاتشباك فارتفعت بفئتيها الأولى «Entry Grade» أتوماتيك لتسجل 379.900 مقارنة بـ359.900 ألف، فيما سجلت الفئة الثانية ارتفاعًا قيمته 15 ألف جنيه لتباع في الأسواق بسعر 439.900 بدلا من 422.900 ألف.

مواصفات فيات تيبو 2022

وبحسب البيانات المعلنة من الشركة عن مواصفات سيارات فيات تيبو 2022 ، فهي:

المحرك: رباعي الاسطوانات

سعة المحرك: 1600 CC

قوة المحرك 110 حصان «هورس باور».

عزم أقصى للدوران 152 نيوتن/ متر.

ناقل الحركة أتوماتيك سداسي السرعات.

التسارع: من الثبات حتى 100 كيلومتر/ ساعة في 11.2 ثانية.

استهلاك الوقود: متوسط 6.3 لتر لقطع مسافة 100 كيلومتر.