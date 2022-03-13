تجهيزات ومواصفات «فيات تيبو 2022» في مصر

خلال الأيام القليلة الماضية، تحركت أسعار عدة طرز مختلفة للسيارات الملاكي داخل السوق المحلية موديل 2022؛ ومن ضمن القائمة سيارة «فيات تيبو» والتي تحركت أسعارها مؤخرًا بقيمة تراوحت ما بين 5 إلى 10 آلاف جنيه على مختلف الفئات للسيارة المتاحة بالسوق المصرية، وذلك حسب المُعلن من شركة «داينامكس للتوزيع» الوكيل المحلي للعلامة التجارية «فيات» في مصر.

تستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، قائمة الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة فيات تيبو 2022، وأهم التجهيزات والمواصفات الخاصة بالسيارة داخل السوق المحلي.

أسعار فيات تيبو 2022

تتوفر السيارة داخل السوق المحلي موديل 2022 في 5 فئات مختلفة التجهيزات، بأسعار:

الفئة الأولى بسعر 284,900 جنيه.

الفئة الثانية بسعر 309,900 جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 326,900 جنيه.

الفئة الرابعة بسعر 349,900 جنيه.

الفئة الخامسة بسعر 359,900 جنيه.

مواصفات فيات تيبو 2022

تتوفر السيارة فيات تيبو 2022 داخل السوق المحلي، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1.6 لتر 1600 سي سي، ينتج قوة قدرها 110 حصان، وأقصى عزم للدوران 152 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ100 كم/س في غضون 11.2 ثانية؛ كما تستهلك متوسط 6.3 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم.

أبعاد فيات تيبو 2022

تتوفر السيارة بالأبعاد التالية:

الطول الكلي 4,368 مم.

العرض الكلي 1,792 مم.

الارتفاع الكلي 1,495 مم.

طول قاعدة العجلات 2,638 مم.

ارتفاع السيارة عن الأرض مسافة 150 مم.

سعة الصندوق الخلفي 440 لتر.

وسائل الأمان والتجهيزات

تأتي تيبو 2022 مزودة بالعديد من أنظمة الأمان والتجهيزات، من بنيها (وسائد هوائية للمقاعد الامامية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام مراقبة ضغط الإطارات؛ مثبت سرعة، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومصابيح ضباب خلفية، وتكييف هواء يدوي، ومرايات جانبية كهربائية، وزجاج خلفي كهربائي، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، توزيع الكتروني لقوة الفرامل EBD، وحساسات ركن خلفية، ومصابيح ضباب أمامية، ومرآة الرؤية الخلفية ذاتية التعتيم، وجنوط رياضية 16 بوصة؛ بالإضافة إلى شاشة وسائط تعمل باللمس مقاس 5 بوصة، بلوتوث، مخرج AUX).