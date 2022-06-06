بريد الوطن .. وجِّهوا بإنهاء إحلال وتجديد مستشفى نجع حمادى يا مسئولون

نعانى نحن -سكان مدينة نجع حمادى- من البطء فى مشروع إحلال وتجديد مستشفى نجع حمادى العام، الذى يستغرق حتى الآن ما يقرب من 10 سنوات، ولم يتم الانتهاء منه، رغم أنه أحد أهم المستشفيات فى شمال محافظة قنا، والذى سيقدم خدمة صحية لأكثر من 1٫5 مليون مواطن، فى حال الانتهاء من عملية إحلاله وتجديده، على مساحة 3800 م٢، بتكلفة مالية تصل إلى 310 ملايين جنيه، حسب تقديرات خريطة مشروعات مصر، وليس أمامنا الآن إلا المستشفى القديم ببهجورة، بإمكانياته المحدودة التى لا تتناسب مع ذلك التعداد السكانى الكبير سالف الذكر، نناشد السادة المسئولين فى المحافظة ووزارة الصحة العمل على إنهاء عمليات تجديد المستشفى رحمةً بالأهالى.

أهالى المنطقة

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