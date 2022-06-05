بريد الوطن .. مبنى محافظة دمياط وإعادة البناء

منذ شهور يتم هدم مبنى محافظة دمياط الكائن على كورنيش النيل، ومع الهدم تم إلغاء المرور من شارع الكورنيش، بدءاً من مبنى بنك مصر، وصولاً إلى مبنى البنك الأهلى، بدعوى إعادة إعمار مبنى المحافظة على أرض طرح النهر وإدخال عرض الطريق مع المبنى ولا يتفق ذلك مع سياسات الدولة برفض البناء على أرض طرح النهر، والمضحك أن فكرة بناء مبنى محافظة دمياط اعتداء على نهر النيل، حتى إلغاء طريق الكورنيش لا يتّفق مع العقل، إنه تخطيط ارتجالى لمبنى يتبع سلطة الدولة، وإعادة الإعمار لمبنى كبير يلزم إشراك الفكر الهندسى للتخطيط العمرانى، ونحن لم نتعلم من خطأ جسيم ببناء فندق فى منطقة اللسان برأس البر، وفى منطقة التقاء مياه النهر بالبحر، ونحن مع الاستثمار الإيجابى، وليس على حساب العطاء الإلهى لطبيعة الموقع، والفندق مساحته واحتلاله لمحاور جغرافية أخرى دمر طبيعة المكان وحرم الزائرين من تأمل سنن الكون، الخطأ نفسه يتكرر مع بناء مبنى المحافظة، والتساؤل: أليس هناك إطار منظم للبناء وعلى المساحة القديمة ذاتها أو أقل، وهناك التوسّع الرأسى بثلاثة أدوار بدلاً من دورين، والمبنى ليس سكنياً ولكنه إدارى، وهناك قوانين للبناء، وحماية أرض طرح النهر، ومن هنا يمكن التصحيح للخطأ، لأن الحفر والبناء لم يبدأ بعد؟ ويجب معاملة بناء مبنى المحافظة كوحدة إدارية، مثل البناء فى مواقع أخرى، تلك صرخة دمياطية، وهى ليست ضد التطوير والإحلال والتجديد.

يحيى السيد النجار

كاتب وباحث - دمياط

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