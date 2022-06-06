بريد الوطن .. رباعيات

الشِّعر شاعر حب مانالش أو جاع كتير وجوعه ماكالش

أو حد سابه ف وسط طريق

وهو عنه ماتأخرش

بَعضك يروح فى الهوى

بَعد امّا بعضك طَمَح

طار فى العلالى.. اغتوى

كرهه العلالى وكَبح

ومالوهش فى الفهلوة

بس فى خسايره رَبح

وعجبى!

محمد خميس الحاوى

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