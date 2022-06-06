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محمود مسلم

بريد الوطن .. رباعيات

كتب:

الوطن
08:37 م | الإثنين 06 يونيو 2022
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

الشِّعر شاعر حب مانالش أو جاع كتير وجوعه ماكالش

أو حد سابه ف وسط طريق

وهو عنه ماتأخرش

بَعضك يروح فى الهوى

بَعد امّا بعضك طَمَح

طار فى العلالى.. اغتوى

كرهه العلالى وكَبح

ومالوهش فى الفهلوة

بس فى خسايره رَبح

وعجبى!

                                                                       محمد خميس الحاوى 

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