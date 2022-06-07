تردد قناة طيور بيبي الجديد.. «ثقفي طفلك بالأغاني والأناشيد»

يحب الأطفال مشاهدة البرامج والأغاني المختلفة التي يتم بثها عبر قنوات الأطفال المتعددة، ويحرص الآباء والأمهات على تسلية أطفالهم بشتى الطرق خلال جلوسهم في المنزل؛ كقضاء وقت مميز مع الألعاب وما يمكن أن يشاهدوه عبر التلفاز، لذا من ضمن ما يهتم به الكثيرون وزاد البحث عنه تردد قناة طيور بيبي، وخاصة بعد عودة بثها مرة أخرى إثر توقف دام لفترة.

وفي إطار حب الجمهور والأطفال لقنوات الأطفال عامة ولتلك القناة خاصة، تستعرض «الوطن» فيما يلي تردد قناة طيور بيبي لمتابعة ما يتم عرضه من خلالها سواء أغانٍ أو أناشيد أو برامج مختلفة.

تردد قناة طيور بيبي

التردد 11258.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

عروض قناة طيور بيبي TOyor Baby

وبعد عرض تردد قناة طيور بيبي، يجب الإشارة إلى أنها قناة تقدم أغانٍ مختلفة وتحتوي على العديد من القيم والقصص والمغامرات للأطفال وتنقلهم لعالم تعليمي ترفيهي يقدم لهم ما يفيدهم، كما تعرض معلومات مبسطة للأطفال على شكل أغانٍ مثل فوائد الخوخ على شكل أغنية تسمى «خوخة».

وتعتبر قناة طيور بيبي التي انطلقت منذ عشر أعوام وبالتحديد في عام 2012، متخصصة للأطفال دون سن السادسة تبث عبر نايلسات 11258 أفقي، معدل الترميز: 27500، معامل التصحيح: 5/6.

وبشكل يومي تعرض صفحة قناة طيور بيبي الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، العديد من مقاطع الفيديو والأناشيد المختلفة مثلما تفعل قناة طيور الجنة.