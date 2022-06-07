وزير التعليم لأولياء أمور طلاب الثانوية: «مش عاوزين حد يقعد أمام اللجان»

وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة طمأنة لأولياء أمور وطلاب الثانوية العامة، بأن كل شيء منتظم بنسبة 100%، ولا شيء يدعو للقلق، مؤكدًا أن جميع سنوات النقل أنهت الامتحان بسلام على مستوى الجمهورية، موضحًا أن هناك مشكلات في الأمن الغذائي والوضع الاقتصادي في العالم أجمع ونريد أن تمر الامتحانات بهدوء ولا نزيد مشكلات جديدة على الدولة، معربًا عن تمنياته أن تمر امتحانات الثانوية العامة بنفس الهدوء.

شيء متحضر وفيه جيش بيشتغل لسلامة الطلاب

وأضاف «شوقي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، مع الإعلامي نشأت الديهي، «كل شيء متحضر وفيه جيش بيشتغل لسلامة الطلاب وأداء الامتحان بسلام»، لكن ناشد أولياء أمور طلاب الثانوية العامة في نفس الوقت تغيير الأداء الذي وصفه بالـ«كلاسيكي» والمتمثل في التجمع أمام اللجان الامتحانية، موضحًا أن هذا الأمر يُصعب من إدارة الامتحانات، فضلًا عن أنه يُسبب قلقًا كبيرًا للطلاب.

كل شيء مطلوب معرفته موجود على الموقع الرسمي للوزارة

وأشار وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني إلى أن هناك كثيرا من التساؤلات تتردد من أولياء الأمور حول أمور يعلمها أبناؤهم جيدًا، فـ«الأبناء كبروا وعلى مشارف الجامعة ولا يحتاجون لهذا النوع من الضغوط، وكل شيء مطلوب معرفته موجود على الموقع الرسمي للوزارة وعلى صفحة الوزارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولا يوجد شخص يعلم معلومة غير موجودة بهذه المواقع وأي شائعة تنسب لصاحبها ولا دخل للوزارة بهذا الأمر».