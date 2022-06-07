باحث اقتصادي: الجمهورية الجديدة فتحت الباب أمام الشباب وزادت من الاعتماد عليهم

قال الباحث الاقتصادي، محمد نجم، إن الحرب الروسية الأوكرانية تؤثر على أي منطقة في العالم ومصر من مناطق العالم، لافتا إلى أنها بدأت في نهاية فبراير الماضي وحدث منذ ذلك الوقت أعاصير مالية ولكن مصر صمدت بسبب الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته منذ 2016 مع إدارة الأزمة بشكل جيد، ولا يمكن أن ننفى ارتفاع الأسعار ولكن الدولة تبذل كل جهدها مع زيادة معدلات تواجد السلع الاستراتيجية لتصل إلى 4 شهور.

وسائل مصر لتخطي أزمة القمح

وأضاف «نجم» خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن مصر نفذت مشروعات وصوامع وزادت إنتاجية الفدان وهذا كله ساعد في حل أزمة القمح العالمي وتقليل الفاقد في القمح المزروع في مصر، مبينا أن مصر دولة مستقرة وتسير بشكل طبيعي رغم كل الأزمات، لكن الفترة المقبلة معقدة، ولا يوجد رؤية واضحة لأن تأثير الحرب الروسية الأوكرانية صعب جداً.

الدولة فتحت الباب أمام الشباب

وأوضح الباحث الاقتصادي، أن الدولة في الجمهورية الجديدة فتحت الباب أمام الشباب، وجرى إنشاء مشروعات كثيرة وتوسيع الاعتماد على الشباب، مبينا أنه في عهد دولة 30 يونيو توجد ثورة كبيرة جدا على أفكار خاطئة تربت عليها أجيال عديدة منها الجري وراء العمل الحكومي والسلبية، وكذلك الاعتماد بشكل كبير على الدعم الحكومي لتحقيق التقدم.