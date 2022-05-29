أستاذ اقتصاد دولي: الدولة مهتمة بالإستثمارات الخضراء والصديقة للبيئة

قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد الدولي إن هناك اهتماما عالميا بالإستثمارات الخضراء والصديقة للبيئة وأصبح في العامين الأخيرين اتجاها محليا للدولة المصرية والتي تهتم بشدة بتزويد الاستثمارات من هذا النوع في مصر، والاقتصاد الأخضر هو الأنشطة الاقتصادية الصديقة للبيئة التي تحافظ على البيئة سواء كان صناعي أو زراعي أو أي نشاط ينتج لكن في نفس الوقت يحافظ على البيئة من التلوث والانبعاثات الكربونية، مثل مشروعات الطاقة المتجددة ومنها توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية أو الرياح ومشروعات الهيدروجين الأخضر ومحطات تحلية المياه التي تنقي المياه وتحافظ عليها، والأنشطة السياحية مثل المنتجعات التي تكون في الصحراء أو الأماكن البعيدة عن التلوث.

مشروعات للنقل صديقة للبيئة

وأوضح أستاذ الاقتصاد الدولي، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين مها بهنسي وياسمين سيف، ببرنامج «صباح الورد»، المذاع على قناة TeN أن هناك مشروعات للنقل الخضراء والصديقة للبيئة مثل المترو الذي يعمل بالكهرباء أو القطارات الكهربائية والتكنولوجيا الجديدة، ومصر تتوسع في تلك المشروعات بشكل واضح وهو مرتبط بمواكبة العالم وهناك وسائل تمويل ومؤسسات دولية تمول هذا النوع من المشروعات، وفي عام 2022 مصر تستضيف مؤتمر دولي هام وهو مؤتمر المناخ ما يوضح اهتمام الدولة المصرية بهذا الملف.

تصنيع سيارات كهربائية والتحول للغاز الطبيعي

وأشار أستاذ الاقتصاد الدولي إلى أن من ضمن تلك المشروعات، مشروعات تصنيع السيارات الكهربائية وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي ومشروعات النقل الكهربائي وغيرها، واستهداف تلك المشروعات يؤكد على أن الاستثمارات المصرية في هذا الصدد ويشير إلى أن تلك الاستراتيجية تشجع القطاع الخاص أيضا على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وتوسيع النشاط الاقتصادي.