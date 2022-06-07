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«التعليم» تعلن وظائف شاغرة في مدارس المعاهد القومية

كتب:

كريم روماني
10:14 م | الثلاثاء 07 يونيو 2022
الدكتور طارق شوقي

الدكتور طارق شوقي

أعلنت الجمعية العامة للمعاهد القومية، فتح باب التقدم لشغل الأماكن الشاغرة للمدرسين الجدد بالأقسام الدولية بمدارس المعاهد القومية بمحافظة الإسكندرية للعام الدراسي 2022-2023، اعتبارا من 12 يونيو الجاري وحتى 16 من نفس الشهر، ويتم التقديم بمدرسة النصر للبنين بالشاطبي لجميع المراحل، وفي تخصصات العلوم واللغة الإنجليزية والفيزياء والكيمياء.

شروط الوظائف التي توفرها وزارة التعليم 

وأضافت الوزارة في خطاب لها، أن الشروط تتمثل في الحصول على مؤهل عال بالتخصص المطلوب، ويُفضل الحاصلون على مؤهل تربوى وإجادة اللغة الإنجليزية إجادة تامة تحدثا وكتابة وأن يجتاز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه يفضل أن يكون لديه خبرة في الشهادات الدولية، وألا يكون له أقارب حتى الدرجة الرابعة في المدرسة المرشح لها، وأن يتم عقد الاختبارات بمدرسة النصر للبنين بالشاطبي اعتبارا من يوم الأحد الموافق 19-6-2022 وحتى الخميس 22-6-2022 من الساعة التاسعة صباحا.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.