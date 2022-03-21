وزارة التعليم: لن نغير مواعيد الامتحانات الشهرية بسبب رمضان 2022

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن العام الدراسي الحالي يسير بصورة منتظمة دون حدوث أي معوقات تؤثر على سير العملية التعليمية بمختلف المدارس على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أنها أنهت استعداداتها النهائية لعقد الامتحانات الشهرية لشهري فبراير ومارس لطلاب الصف الرابع الابتدائي، والمنتظر أن تعقد في 2 أبريل المقبل، تزامنا مع أول أيام شهر رمضان 2022، وسط تنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من كورونا.

لا يوجد تعديلات على مواعيد امتحانات الصف الرابع الابتدائي

وحول مطالب أولياء الأمور بتغيير مواعيد الامتحانات الشهرية لطلاب الصف الرابع الابتدائي لتزامنها مع شهر رمضان 2022، علق مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قائلا: «لا توجد أي تعديلات على مواعيد الامتحانات الشهرية لطلاب الصف الرابع الابتدائي، وأن شهر رمضان لن يكون عائق في تسيير أعمال الامتحانات، خاصة وأن الامتحانات ستعقد خلال الحصص المدرسية»، لافتا إلى أن جميع المدارس التي ستضم لجان الامتحانات، سيتم تعقيمها وتطهيرها جيدا، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والمعلمين.

مدة امتحان طلاب الصف الرابع الابتدائي 45 دقيقة

وأكد المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن شهر رمضان 2022، لن يكون عائقا أمام الطلاب خلال تسيير أعمال الامتحانات الشهرية، لطلاب الصف الرابع الابتدائي، مشيرا إلى أنّ الزمن المخصص للإجابة عن أسئلة الامتحانات الشهرية هو 45 دقيقة أي حصة دراسية كاملة لكل مادة، والوزارة حريصة على التنسيق الجيد مع المديريات والإدارات التعليمية للاستعداد الجيد للامتحانات والوقوف على تطبيق الإجراءات الوقائية المشددة ضد كورونا للحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي لشهري فبراير ومارس:

1- السبت 2 أبريل 2022.. يؤدي طلاب الصف الرابع الابتدائي امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية.

2- الأحد 3 أبريل 2022.. يؤدي طلاب الصف الرابع الابتدائي امتحان مادة العلوم والمهارات المهنية.

3- الإثنين 4 أبريل.. يؤدي طلاب الصف الرابع الابتدائي امتحان مادة الدراسات الاجتماعية ومادة الـICT.

4- الثلاثاء 5 أبريل 2022.. يؤدي طلاب الصف الرابع الابتدائي امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

5- الأربعاء 6 أبريل 2022.. يؤدي طلاب الصف الرابع الابتدائي امتحان مادة الرياضيات.