سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 8-6-2022 في محلات الصاغة

تذبذب سعر المعدن الأصفر خلال الفترة الماضية، دفع كثيرون للاهتمام بسوق التعاملات يوميا، والبحقث عن أسعار الذهب، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 8 يونيو، نظرا لإقبال البعض خلال تلك الفترة على شراء المشغولات الذهبية.

واليوم 8 يونيو، تستعرض بوابة «الوطن» خلال السطور التالية، أسعار الذهب اليوم الأربعاء، محليا وعالميًا وفي محلات الصاغة، بما في ذلك سعر جرام الذهب عيار 21، فضلًا عن باقي الأعيرة المختلفة.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء نحو 859 جنيهًا للبيع، و862 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل اليوم سعر جرام الذهب عيار 21، الذي يشهد إقبالا من قبل الكثيرين، نحو 1002 جنيه للبيع، و1006 جنيهات للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 24

بلغ اليوم الأربعاء سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم، نحو 1145 جنيهًا للبيع، و1150 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

بلغ اليوم الأربعاء الموافق 8 يونيو، سعر الجنيه الذهب نحو 8016 جنيهًا للبيع، و8048 جنيهًا للشراء.

سعر الكيلو الذهب

وأخيرًا بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الأربعاء الموافق 8 يونيو، 1145143 جنيهًا للبيع، و1149714 جنيهًا للشراء.

أسعار الذهب في أسواق المال

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 829.59 جنيه، بما يعادل 44.47 دولار في أسواق المال، كما سجلت قيمة وسعر الجنيه الذهب نحو 7743 جنيهًا، بما يعادل 415.04 دولار، كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 1106 جنيهات، بما يعادل 59.29 دولار، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، نحو 967.86 جنيه، بما يعادل 51.88 دولار اليوم الأربعاء.