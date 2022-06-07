سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 7-6-2022 في محلات الصاغة

كشفت محلات الصاغة اليوم الثلاثاء 7 يونيو في بداية التعاملات الصباحية، عن سعر جرام الذهب عيار 21، والتي تحظى باهتمام شريحة كبيرة من المواطنين، فضلا عن باقي الأعيرة الأخرى وذلك لإقبال البعض خلال تلك الفترة على شراء المشغولات الذهبية لاتمام الخطبة والزواج في عيد الأضحي المبارك.

واليوم 7 يونيو، تستعرض بوابة «الوطن» خلال السطور التالية، أسعار الذهب اليوم الاثنين، محليا وعالميًا، وفي محلات الصاغة، بما في ذلك سعر جرام الذهب عيار 21، فضلًا عن باقي الأعيرة المختلفة وذلك في إطار مواصلة متابعة اهتمام المواطنين.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل اليوم سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا وإقبال في الأسواق المحلية المصرية، نحو 1002 جنيهات للبيع، و1008 جنيهات للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 24

بلغ اليوم الاثنين سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم، نحو 1145 جنيهًا للبيع، و1152 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

في حين بلغ سعر جرام الذهب من عيار 18 نحو 859 جنيهًا للبيع، و864 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

بلغ اليوم الاثنين الموافق 6 يونيو، سعر الجنيه الذهب نحو 8016 جنيهًا للبيع، و8064 جنيهًا للشراء.

سعر الكيلو الذهب

وأخيرًا بلغ سعر الكيلو الذهب اليوم الاثنين، 1145143 جنيهًا للبيع، و1152000 جنيهًا للشراء.

أسعار الذهب في أسواق المال

وداخل أسواق المال بلغ سعر جرام الذهب عيار 18، نحو 829.59 جنيه، بما يعادل 44.47 دولار في أسواق المال، فيما بلغت قيمة وسعر الجنيه الذهب نحو 7743 جنيهًا، بما يعادل 415.04 دولار، كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 1106 جنيهات، بما يعادل 59.29 دولار، بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، نحو 967.86 جنيه، بما يعادل 51.88 دولار اليوم الثلاثاء.