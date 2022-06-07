مشاهير يطالبون رحمة حسن بتحرير محضر ضد صاحبة الكلب: «المفروض تتحبس»

تفاعل عدد من مشاهير الفن والإعلام، مع منشور الفنانة رحمة حسن، عبر حسابها بـ«إنستجرام»، والذي كشفت خلاله عن تعرضها لعضة كلب شرس، وإصابتها بجرح ونزيف، فضلًا عن الصدمة والخوف والرعب الذي تمر به في الفترة الحالية، وطالبوها بضرورة تحرير محضر ضد صاحبة هذا الكلب.

عباس أبو الحسن: الكلب اللي يعض الناس يتعدم

وكانت رحمة حسن، كتبت عبر حسابها بـ«إنستجرام»، قائلة: «امبارح الساعة 11 بالليل كنت نازلة أجيب حاجة من السوبر ماركت جنب البيت، وكنت ماشية على الرصيف، وكان فيه عربية بتركن جنبي عادي، فجأة الباب اتفتح ولقيت كلب جيرمن شيبرد، بيهجم عليا بكل قوته، طبعًا حاولت أجري لكن للأسف الكلب كان قوي وشرس ووقعني على الأرض، حاولت أقوم وأجري وصاحبته حاولت تشده، بس فك الليش بتاعه وعضني عضة كبيرة وغويطة بنابه في منطقة حساسة».

وتابعت: «صاحبة الكلب كتر خيرها أخدتني فورًا على مستشفى إمبابة، إدوني حقنة تطعيم الكلب، ولسه فاضلي 4 هاخدهم خلال شهر، بس المشكلة إن من امبارح الجرح بينزف دم كتير، وأنا طبعًا خايفة ومصدومة وتعبانة وعندي تروما من امبارح».

وعلّق الفنان عباس أبو الحسن، على كلمات رحمة حسن بقوله: «معلش ده كلام فارغ، صاحبة الكلب مفروض تتحبس عشان عارفة إنها معاها كلب هجومي منفلت، وعارفة كويس إنها مش قادرة عليه وخروجها به جريمة، كان لازم تعملي محضر، والكلب اللي بيعض ناس من الباب للطاق هناك ضرورة أمنية لإعدامه، وبيحصل ده في كل الدول المتحضرة».

دعاء فاروق: لازم بلاغ ضد صاحبة الكلب.. ده تهريج

وعلقّت المذيعة دعاء فاروق، بقولها: «طيب من الآخر كده الكلب ده متشرس، هو متدرب على إنه يبقى شرس، ومفيش كلاب بتجري تهجم على الناس المسالمين كده من باب للطاق غير لو كانوا كلاب شرسة، مش معنى إنها ودتك مستشفى إمبابة إنها كده خالية المسؤولية، فورًا تعملي بلاغ في القسم لأن ده خطر خطر خطر، وممكن يعض طفل ويموته، ومفيش حاجة اسمها تمشي بيه في الشارع ومتقدرش عليه، ده تهريج وقمة الخطر».

وكانت رحمة حسن قالت في منشورها: «اللي واجعني أكتر إنِ مَش عارفة أتصرف إزاي، خصوصًا إن أكيد مَش عايزة الكلب يتأذي، بس كمان مَش عايزة أي إنسان كمان يتأذي ويتعض ويتبهدل في الشارع زي، أنا كنت بشوف الكلب ده دائما مع صاحبته بتمشي بيه في الشارع جنب البيت عندي، وعشان شكله شرس كنت بمشي بعيد عنه لما بشوفه، امبارح صاحبة الكلب قالتلي متخافيش هو عض ولادي قبل كدا وتمام محصلش حاجة!».