التعليم: مدارس التكنولوجيا التطبيقية «براند جديد».. المجموع يصل لـ99%

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن هناك 6 مدارس تكنولوجية تطبيقية تابعة لشركة «WE» بمحافظات مختلفة تختار الطلاب بمواصفات عالمية ممن لديهم موهبة البرمجيات، موضحًا أن سن 15 عامًا هو الأمثل لاختيار الطلاب الذين لديهم مهارة، فكلما زاد السن يقل عدد الموهوبين.

وأشار إلى أن هناك تواصلا وتنسيقا مع وزارة الاتصالات، للعمل على زيادة عدد المدارس الفنية المتخصصة بالبرمجيات إلى 30 مدرسة.

المدارس التكنولوجية التطبيقية بدأت في 2018

وأضاف «مجاهد»، خلال حواره في برنامج «رأي عام»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أن التكنولوجيا التطبيقية هو تعليم فني ولكنه «براند جديد»، مشيرا إلى أن هذه الوعية من المدارس بدأت في عام 2018 بـ3 مدارس، ووصل عددها الآن إلى 38 مدرسة تغطي 15 محافظة، بعدما كانت تتركز فقط في القاهرة والجيزة.

وأكد، أن وزارة التربية والتعليم تدعم وتشجع الشراكة مع القطاع الخاص في إنشاء المدارس الفنية.

اختبار قبول في الرياضيات والحاسب الآلي واللغة الإنجليزية

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، أنه يتم إجراء اختبار قبول في الرياضيات والحاسب الآلي واللغة الإنجليزية لطلاب الإعدادية الراغبين في الالتحاق بالمدارس التكنولوجية التطبيقية.

وذكر «مجاهد»، أن عدد المتقدمين للمدارس التكنولوجية أكبر من العدد المطلوب، وأن المقبولين بالمدارس التكنولوجية يتراوح مجموعهم من 85 إلى 99%، مشيرا إلى أن مدرسة العربي «توشيبا العربي» للتعليم الفني تخرج منها 144 طالبا عمل 132 منهم في مصانع «العربي».