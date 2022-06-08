ريهام عبدالغفور لـ«الوطن»: مسلسل وش وضهر من أقرب الأعمال لقلبي

أعربت الفنانة ريهام عبدالغفور، عن سعادتها لقرب عرض مسلسلها الدرامي الجديد «وش وضهر» والذي يعد من أقرب الأعمال لقلبها.

مسلسل «وش وضهر» من بطولة إياد نصار وشريف دسوقي

قالت ريهام لـ«الوطن»، «مسلسل وش وضهر من أقرب الأعمال الدرامية الجديدة لقلبي، وأنا أنتظر عرضه بفارغ الصبر، وهو العمل اجتهدت فيه لكي يخرج بصورة رائع».

ريهام عبد الغفور تظهر كممرضة وراقصة في «وش وضهر»

وأشارت ريهام إلى أن ابتعادها عن الظهور في دراما رمضان 2022، جعلها متحمسة لكي تقدم أكثر من عمل درامي خلال الفترة المقبلة من بينها مسلسل آخر بعنوان أزمة منتصف العمر الذى من المقرر أن يعرض خلال الفترة المقبلة أيضا.

تظهر الفنانة ريهام عبد الغفور في المسلسل بأكثر من لوك حيث إنها تظهر كممرضة في عيادة طبيب، فتاة تدعى «ضحى» محجبة وشخصية أخرى تعمل فى ملهى ليلى كراقصة.

ريهام عبد الغفور تنتظر عرض «أزمة منتصف العمر»

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ريهام عبد الغفور مسلسل «قصر النيل»، بطولة: دينا الشربيني، نبيل عيسى، أحمد مجدي، صلاح عبدالله، مريم الخشت، أحمد خالد صالح، سامي مغاوري، محمود البزاوي، اوعرض المسلسل في رمضان 2021

«وش وضهر» من تأليف ورشة سرد، وسيناريو وحوار أحمد بدوي وشادي عبد الله وإخراج مريم أبو عوف، بطولة: إياد نصار وريهام عبد الغفور وإسلام جمال وشريف دسوقي وميمي جمال ومحمود قابيل وثراء جبيل.

ومن مفاجآت المسلسل هو عودة الفنانة ميمي جمال من جديد للدراما حيث ستقدم شخصية سيدة فقيرة.