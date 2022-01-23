ريهام عبدالغفور تدعم منى زكي في أزمة «أصحاب ولا أعز»: قدوتي

حرصت الفنانة ريهام عبدالغفور على دعم الفنانة منى زكي، وذلك عقب موجة الانتقادات التي وجهت لها، بعد عرض فيلم «أصحاب ولا أعز» على منصة نتفليكس خلال اليومين الماضيين.

ريهام عبدالغفور توجه رسالة لمنى زكي بعد الانتقادات: أداء رائع كالعادة

ونشرت الفنانة ريهام عبد الغفور عبر خاصية «الاستورى» على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة تجمعها مع منى زكي، وعلقت عليها: «أداء رائع كالعادة.. قدوتي طول الوقت».

وتعرَّض أبطال فيلم «أصحاب ولا أعز» لسيل من الانتقادات خلال اليومين الماضيين، ما أدى إلى تقدم إحدى أعضاء مجلس النواب، بطلب إحاطة لوقف عرض الفيلم، قائلة إنه «يسيء إلى القيم المجتمعية في مصر».

دعم الفنانين لأبطال فيلم أصحاب ولا أعز

وجاء على صعيد آخر، أبدى عدد من الفنانين والشخصيات العامة إعجابهم بالفيلم وبأداء منى زكي، منهم سوسن بدر، ريهام عبد الغفور، الإعلامية منى عبد الوهاب، إليسا، كارول سماحة، إلهام شاهين، موضحين أن هذه القضايا متواجدة بمجتمعنا وعلينا مناقشتها في الأعمال الفنية.

وليس المرة الأولى التي تنشر فيها ريهام عبدالغفور صورة تجمعها بمنى زكي، حيث إنها منذ فترة قريبة نشرت على صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة تجمعهما أيضا وعلقت عليها :«حبيبتي.. أحلى وأشطر وأنضف.. ما بنكبر كل ما بعرف قيمتها أكتر على كل المستويات».

ريهام عبدالغفور تتعاقد على عمل جديد

ويذكر أن الفنانة ريهام عبد الغفور قد تعاقدت على مسلسل «منعطف خطر»، المقرر عرضه عبر إحدى المنصات الإلكترونية، بعد شهر رمضان المقبل، بطولة باسم سمرة، علاء مرسي، محمد علاء، آدم الشرقاوي، سلمى أبو ضيف، أحمد صيام، وعدد آخر من الفنانين، إخراج السدير مسعود.