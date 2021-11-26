ريهام عبدالغفور: أسعى لمشاهدة أكبر عدد من أفلام «القاهرة السينمائي»

قالت الفنانة ريهام عبد الغفور، إن مشاركتها في النسخة الماضية، عضوة لجنة تحكيم بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، دفعها لمشاهدة الكثير من الأفلام والتجارب السينمائية القادمة من جنسيات مختلفة، معربة عن تمنيها بمشاهدة عدد كبير من الأفلام خلال الدورة الجارية أيضا، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن التزامها بتصوير عدد من الأعمال الفنية قد يحرمها من ذلك، لكنها ستعمل قدر المستطاع على مشاهدة عدد ليس بالقليل من أفلام المهرجان.

وأضافت «ريهام»، خلال حفل افتتاح الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي، المذاع على شاشة dmc، أن الدورة الماضية شاهدت خلالها فيلما صوماليا، موضحة أن هذا الأمر كان جديدا عليها.

وأشارت إحدى بطلات مسلسل «رمضان كريم»، إلى أنها أصبحت حريصة على المشاركة دائما في مهرجان القاهرة السينمائي، للتعرف على تجارب سينمائية جديدة، موضحة أنها ستحاول قدر المستطاع أن تشاهد أكبر عدد من الأفلام المشاركة بالدورة الجارية من المهرجان.

مسلسل «رمضان كريم»

وتنشغل حاليا الفنانة ريهام عبدالغفور، بتصوير أحداث الجزء الثاني من مسلسل «رمضان كريم»، الذي عُرض الجزء الأول منه قبل عدة سنوات، وحقق نجاحا كبيرا.

وشارك في بطولة الجزء الأول من هذا المسلسل، كلا من الفنانين سيد رجب وسلوى عثمان وشريف سلامة ومحمد لطفي ونجلاء بدر وريهام عبدالغفور وصبري فواز وعدد آخر من الفنانين والفنانات.