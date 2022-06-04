جامعة الجلالة: لدينا شهادات أجنبية لـ3 تخصصات بنفس المناهج «فيديو»

قال الدكتور محمد الشناوي، القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة إن الشهادت الأجنبية متوفرة داخل الجامعة لطلاب الهندسة وعلوم الكمبيوتر والبيزنس، والطالب يدخل جامعة الجلالة وبالشراكة للجامعة مع جامعة أريزونا الأمريكية يحصل الطالب على نفس المنهج إذا سافر للدراسة بالخارج.

ويتخرج الطالب وهو حاصل على شهادة من جامعة الجلالة معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات، ونفس الشهادة التي يحصل عليها الطالب بجامعة أريزونا الأمريكية، «ماكانش فارق مع الجامعة الشهادة أد ما كان فارق طريقة التدريس اللي بنقدمها بالظبط كانه سافر برة».

لو عاوز تاخد سنة في الجامعة في أمريكا تقدر تعمل ده بسهولة جدا

وأضاف القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة خلال حديثه مع الإعلامي محمود السعيد، على شاشة «إكسترا نيوز»، «في نفس الوقت لو عاوز تآخد سنة في الجامعة في أمريكا تقدر تعمل ده بسهولة جدا، وبدأنا بـ3 مجالات ولكن بعد كدا هندخل الميديا الأدب والعلوم، وباقي المجالات تكون الشهادات تقر ربط الطالب بسوق العمل وتجهيزه لسوق العمل الإقليمي والمحلي والعالمي».

الطالب الذي يرغب بالحصول على الشهادة الأجنية من جامعة الجلالة يدفع ربع المبلغ الذي يدفعه إذا سافر

وتابع القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، أن الطالب الذي يرغب بالحصول على الشهادة الأجنية من جامعة الجلالة يدفع ربع المبلغ الذي يدفعه إذا سافر للدراسة بالخارج، ولكن الجامعة أيضا تقدم منحا دراسية كثيرة كاملة بدون مقابل للمتفوقين، بالشراكة مع الجمعيات الأهلية والمؤسسات الأهلية وصندوق تحيا مصر.