جامعة الجلالة تستقبل وفد رؤساء الجامعات النيجيرية والسودانية

استقبلت جامعة الجلالة، اليوم الاثنين، وفداً من رؤساء الجامعات النيجيرية والسودانية، على هامش مشاركتهم في فعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الأول صحة أفريقيا «Africa Health ExCon»، وذلك برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، جاء ذلك بدعوة من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لبحث سبل التعاون بين الجانبين، وتوجيه كل أنواع الدعم لهم في مجالات التعليم الطبي، من حيث عرض أحدث التقنيات التكنولوجية بالمجالات الطبية المختلفة بجامعة الجلالة الأهلية، وذلك ضمن أهداف استراتيجية مصر 2030، التي تسعى إلى إتاحة تعليم عالمي على أرض مصر.

وكان في استقبالهم الدكتور محمد الشناوي، القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، والدكتور طارق أبوالمعاطي، القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الجلالة للشؤون الأكاديمية، والدكتورة رنا زيدان أمين عام الجامعة، وممثلين من العمداء ومديري البرامج في مجالات الطب البشري، وطب الأسنان، والتمريض، بجامعة الجلالة.

وفد نيجيريا والسودان

كما ضم الوفد كلاً من؛ البروفيسور إينوسينت أوجاه، رئيس الجامعة الفيدرالية للعلوم الطبية في أوتوكبو، والرئيس الوطني للاتحاد الطبي بنيجيريا، والبرفيسور النفاتي عليو عثمان، رئيس جامعة مدينة جومبي، والبرفيسورة إينوبونج إيكبيمي، عميد كلية العلوم الطبية في أويو، بالإضافة إلى الدكتور أماني الشريف، مدير المقر الإقليمي لاتحاد الجامعات الإفريقية لشمال أفريقيا، ونائب رئيس جامعة عموم إفريقيا، والبرفيسور بكري سعيد عثمان، رئيس جامعة السودان الدولية، ورئيس اتحاد الجامعات الإفريقية.

في بداية اللقاء، أعرب الدكتور محمد الشناوي، عن سعادته بهذه الزيارة، مشيراً إلى أن جامعة الجلالة على أتم الاستعداد للتعاون مع الأشقاء في أفريقيا، من حيث توفير كل سبل الدعم لهم، في التدريب والتعليم وتبادل الخبرات على مستوى كل المجالات والبرامج الأكاديمية والمهنية المتميزة.

مركز المعرفة

وأكد الشناوي، أن الهدف الرئيسي لجامعة الجلالة، هو جعل مصر مركزاً للمعرفة والتعلم في الشرق الأوسط، من خلال التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع كل المؤسسات العربية والأجنبية، مشيراً إلى توقيع اتفاقية تعاون دولية مع جامعة أريزونا ستيت الأمريكية، تنص على منح شهادة مزدوجة Dual degree معتمدة من جامعتي الجلالة وأريزونا ستيت، بالإضافة إلى اتفاقيات أخرى مع مؤسسة سينتانا التعليمية، واتحاد تكساس الدولي التعليمي الذي يضم 15 جامعة من ولاية تكساس الأمريكية، وأيضاً جامعة هيروشيما اليابانية، حيث يتم استضافة أساتذة يابانيين للتدريس بالجامعة.

الطلاب الوافدين

من جانبه، قام الدكتور طارق ابوالمعاطي، القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الجلالة للشؤون الأكاديمية، بالرد على كل التساؤلات والاستفسارات الخاصة بالوفد النيجيري والسوداني، فيما يتعلق بكل المجالات والبرامج الطبية الموجودة بالجامعة، مؤكداً أن جامعة الجلالة على استعداد كامل لاستقبال الطلاب الوافدين من جميع أنحاء العالم، ولا سيما الدول الأفريقية الشقيقة.كما تم اصطحاب الوفد في جولة داخل الحرم الجامعي، شملت أحدث معامل المهارات والمحاكاة بمجالات الطب البشري، وطب الأسنان، والتمريض، كما قاموا بالاطلاع على مبنى المستشفى التعليمي المتوقع افتتاحه قريباً، مما أبدوا انبهارهم بكل الإمكانيات الموجودة على أرض الواقع، مؤكدين على بحث سبل التعاون المشترك بين الجامعات الأفريقية وجامعة الجلالة، للاستفادة من كل هذه الإمكانيات، ما يجعل تجربة جامعة الجلالة ملهمة، للجامعات الأفريقية أن تحذو حذوها.

مشاريع عملاقة

الجدير بالذكر، أن جامعة الجلالة تعد إحدى الجامعات الأهلية الجديدة، التي تم افتتاحها منذ عامين بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كواحدة من أهم الجامعات الأهلية الرائدة، التي تطبق نظاما تعليمياً عالي الجودة، مما يجعلها واحدة من أفضل المؤسسات التعليمية للطلاب المحليين والدوليين.

كما تضم 4 مشاريع عملاقة؛ وهي مستشفى الجلالة الجامعي الذي سيخدم المنطقة بأكملها، ومركز وقاعة مؤتمرات كبرى لاستقبال المؤتمرات والمنتديات الدولية والاقليمية، بالإضافة إلى سكن جامعي فندقي، ما يجعلها منطقة جذب سياحي وتعليمي وعلاجي في ذات الوقت.