رحمة حسن تطمئن جمهورها بعد العضة: أنا كويسة والكلب كويس

كشفت الفنانة رحمة حسن، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، تطورات حالتها الصحية بعد عضة الكلب.

رحمة حسن: الحمد لله اطمنت على الجرح

وكتبت رحمة حسن قائلة: «أنا متشكرة جدا لاهتمامكم ولكل الناس اللي كلمتني تطمن عليا، وآسفة إني ماقدرتش أرد على معظم الناس لأني كنت تعبانة ومش قادرة أتكلم، أنا رحت المستشفى النهارده وكشفت عند جراح متخصص وهو غيَّر على الجرح وعمل اللازم والحمد لله طمني، وقالي أتابع معاه الفترة الجاية وإني هاكون كويسة إن شاء الله والجرح هاياخد وقته وهايخف».

طلبت من صاحبة الكلب اصطحابه لمركز تأهيل

وأضافت رحمة قائلة: «بالنسبة للكلب فاحنا اتكلمنا مع صاحبته وطلبنا منها توديه مركز تأهيل وتدريب علشان تعدل سلوكه، وتبعت لنا الورق الرسمي اللي بيثبت إنها ودت الكلب فعلا، وإلا هاعمل محضر.. وساعتها الكلب اللي هايتضر، ودي حاجة ماترضيش حد، وهي كانت متفاهمة جدا ووافقت وقالت إنها هاتعمل كدا أول الشهر الجاي، علشان أخوها اللي هايوديه ويتولى مسؤوليته، الحمد لله أنا كويسة والكلب كويس».

واختتمت رحمة قائلة: «أتمنى أن صاحبة الكلب تصدق في كلمتها وتودي الكلب فعلا مركز تعليم ويبقى كويس».

تعرض رحمة حسن لعضة كلب

وأعلنت الفنانة رحمة حسن، صباح أمس عبر حسابها على موقع إنستجرام، تعرضها لعضة كلب وكتبت رحمة قائلة: «إمبارح الساعة 11 بالليل كنت نازلة أجيب حاجة من السوبر ماركت جنب البيت، وكنت ماشية على الرصيف وكان فيه عربية بتركن جنبي عادي، فجأة الباب اتفتح ولقيت كلب جيرمن شيبرد، تقريبًا مش متأكدة أوي، بيهجم عليا بكل قوته، طبعًا حاولت أجري لكن للأسف الكلب كان قوي وشرس ووقعني على الأرض، حاولت أقوم وأجري وصاحبته حاولت تشده، بس فك الليش بتاعه وعضني عضة كبيرة وغويطة بـ نابه في منطقة حساسة».