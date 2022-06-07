رحمة حسن بعد تعرضها لـ عضة الكلب: تعبانة جدا.. «أخدت التطعيم وفاضل 4 حقن»

قالت الفنانة رحمة حسن، إنها تشعر بالتعب الشديد، جراء الإصابة التي تعرضت لها في الساعات الماضية، بعد تعرضها لعضة كلب وهجوم عليها، وإصابتها بنزيف، إنها متعبة جدا جراء هجوم الكلب عليها وخاصة أنه أصابها بقوة وخلف وراءه تورما شديدا.

وأضافت في تصريحات لـ«الوطن»، أنها تعتذر لكل من يحاول الاتصال بها، قائلة: «تعبانة جدًا معلش، مش قادرة على الكلام، أنا أخدت حقنة تطعيم الكلب، وفاضلي 4 حقن كمان».

رحمة حسن: عضة الكلب سببت لي نزيف وصدمة

وكانت الفنانة رحمة حسن، كشفت عن تعرضها لـ عضة كلب شرس مساء أمس، عبر حسابها على موقع إنستجرام: امبارح الساعة 11 بالليل كنت نازلة أجيب حاجة من السوبر ماركت جنب البيت، وكنت ماشية على الرصيف وكان فيه عربية بتركن جنبي عادي.

وتابعت: فجأة الباب اتفتح ولقيت كلب جيرمن شيبرد، تقريبًا مش متأكدة أوي، بيهجم عليا بكل قوته، طبعًا حاولت أجري لكن للأسف الكلب كان قوي وشرس ووقعني على الأرض، حاولت أقوم وأجري وصاحبته حاولت تشده، بس فك الليش بتاعه وعضني عضة كبيرة وغويطة بـ نابه في منطقة حساسة.

واستطردت بقولها: صاحبة الكلب كتر خيرها أخدتني فورًا على مستشفى إمبابة، إدوني حقنة تطعيم الكلب ولسه فاضلي 4 هاخدهم خلال شهر، بس المشكلة إن من امبارح الجرح بينزف دم كتير، وأنا طبعًا خايفة ومصدومة وتعبانة وعندي تروما من امبارح.

صاحبة الكلب اعترفت بأنه سبق وقام بـ عض أبنائها

واستكملت رحمة حسن: واللي واجعني أكتر إنِ مَش عارفة أتصرف إزاي، خصوصًا إن أكيد مَش عايزة الكلب يتأذي، بس كمان مَش عايزة أي إنسان كمان يتأذي ويتعض ويتبهدل في الشارع زيى، أنا كنت بشوف الكلب ده دائما مع صاحبته بتمشي بيه في الشارع جنب البيت عندي، وعشان شكله شرس كنت بمشي بعيد عنه لما بشوفه، امبارح صاحبة الكلب قالتلي متخافيش هو عض ولادي قبل كده وتمام محصلش حاجة!.

رحمة حسن: مرعوبة ومش عارفة أعمل إيه

وتابعت: طبعًا أنا اتصدمت لما عرفت إنها مَش أول مرة الكلب يعض حد ومع ذلك هي سايباه عادي في الشارع من غير كمامة أو حد قوي يمسكه، بجد حرام عليكم، الكلب لما يكون حجمه كبير وشرس يعتبر سلاح، وصاحبه مسؤول مسؤولية كاملة عنه ويحاسب على إهمال مسؤوليته، خصوصا لو إهماله تسبب لشخص تاني في أذى بدني يحتاج أكتر من 21 يوم علاج وأذي نفسي ماعرفش هايحتاج قد إيه عشان يخف.

واختتمت رحمة حسن كلامها بقولها: كنت بحب أنزل أحط أكل ومية للكلاب والقطط تحت البيت، دلوقتي أنا حقيقي مرعوبة أقرب منهم وخايفة جدًا، آسفة طولت عليكم بس بجد مَش عارفة المفروض أعمل إيه عشان محدش يتأذي.