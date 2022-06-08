رامي رضوان يجرب الخرسانة ذاتية الإضاءة.. «قفل نور الاستديو وجربها»

أجرى الإعلامي رامي رضوان تجربة للخرسانة ذاتية الإضاءة والتي ابتكرها طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وذلك خلال حلقة برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc»، حيث أغلق مصابيح الاستديو وعرض كشاف على قطعة خرسانة لتظهر الخرسانة مضيئة بعد ذلك، بحضور فريق العمل من الطلاب الذين ابتكروا هذا النوع من الخرسانة الذي يخزن الإضاءة.

خرسانة صديقة للبيئة ومبتكرة للوضع على الطرق

وتحدثت الفتيات منة سليمان وفاطمة عابد، وميار خيري وزينب محمود، عن مشروع التخرج الخاص بهم، والذي تناول فكرة ابتكار نوع معين من مواد البناء يكون صديق للبيئة، وأن تكون خرسانة ذاتية الإنارة والتي تم ابتكارها أساسا لوضعها في الطرق لزيادة السلامة والأمان على الطرق.

وأشاروا إلى أنهم استهدفوا مواد موجودة في مصر، من أجل ابتكار هذا النوع من الخرسانة والذي يمكنه تخزين الضوء خلال ساعات النهار وإخراجه خلال ساعات الليل حيث توصلوا لهذه الخرسانة من خلال خلط بعض المواد الكيميائية، التي يمكنها تخزين الطاقة وإخراجها في صورة ضوء، مع التشديد على أنها لا تؤثر في الخصائص الميكانيكية للخرسانة مثل قوتها ودرجة الإجهاد وتأثيرها على درجات الحرارة، بعد تجارب في المعمل استغرقت قرابة 5 شهور بالإضافة إلى الأبحاث النظرية.