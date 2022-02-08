«مياه القليوبية»: تصنيع أغطية البالوعات من الخرسانة لمواجهة سرقتها

تفقد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، ورشة تصنيع أغطية الصرف الصحي من الخرسانة المسلحة بمحطة رفع ميت حلفا الرئيسية بفرع غرب شبرا الخيمة، حيث أكد أن تصنيع أغطية غرف الصرف الصحي من الخرسانة المسلحة لمواجهة ظاهرة سرقة أغطية المطابق التي انتشرت بصورة كبيرة.

تغيير الخامات للحد من السرقة

وأوضح أن شركة مياه القليوبية لجأت لتغيير خامات التصنيع لتقليل التكلفة وللحد من السرقة، والتصنيع الذاتي، مشيرا إلى أن الشركة استبدلت خامات الزهر بالخرسانة المسلحة في صناعة الأغطية لتقليل الخسائر والحفاظ على الأرواح، مشيرا إلى أن تكلفة الغطاء الخرساني يصل لـ20% من تكلفة الغطاء الحديد.

واعتمد فريق ورش الصيانة بفرع غرب شبرا الخيمة بالاعتماد على القدرات الذاتية للعاملين في إنتاجها وأثبتت الأغطية الجديدة نجاحها وجارٍ تطويرها باستمرار للوصول لأفضل النتائج، لحماية المواطنين أولاً.

مخاطر سرقة أغطية البالوعات

وأضاف مجاهد، أن سرقة الأغطية لها عدة مخاطر منها تهديد أرواح المواطنين وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وتلويث البيئة والتسبب فى خسائر مادية للشركة، وكان لا بد من التفكير في البديل الآمن، من خلال صناعة الأغطية من الخرسانة المسلحة.

كما تفقد رئيس شركة مياه القليوبية أعمال التطهير والصيانة داخل محطة الرفع الرئيسية بميت حلفا، وشدد على ضرورة دورية أعمال التطهير والصيانة، خاصة بعد موجة سقوط الأمطار.

«جنايات بنها» تصدر حيثيات حبس سارقي الأغطية

في سياق آخر، أصدرت محكمة جنايات بنها حيثات حكما بالحبس المشدد على أفراد تشكيل عصابي تخصص في سرقة أغطية البالوعات، حيث أكدت أن ما ارتكبه المتهمون هو جرم شديد له مخاطره وأضراره على الأرواح والممتلكات، وأنها قد أخذتهم بقسط من الشدة وفق ما يسمح به النص العقابي، رافضة الدفع المبدي من محاميهم باعتبارها جنحة سرقة عادية، منوهة بأن الواقعة تشكل جناية سرقة مهمات وأدوات مملوكة للدولة ومرافقها العامة وفق صحيح القانون.

وكانت محكمة جنايات بنها قد قضت بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لأفراد تشكيل عصابي من بائعي الخردة وسائق لقيامهم بسرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي من الشوارع الرئيسية والجانبية المثقولة بالزهر والحديد وصهرها وبيعها واستخدام موادها الخام.

كانت البلاغات قد تعددت أمام إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، بسرقة أغطية بالوعات الصرف الصحى من عدة مناطق، وتكرر ذلك خلال الفترة السابقة رغم غزارة الأمطار وسوء الأحوال الجوية، ما ترتب عليه وقوع عدة حوادث، منها وفاة أطفال وإصابة أشخاص آخرين وإتلاف سيارات.

تم وضع خطة أمنية من قبل رجال البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية، والاستعانة بكاميرات المراقبة المنتشرة بالأماكن الرئيسية، وتم التوصل لأفراد التشكيل وهم «أحمد ع ح»، و«رامي ع ع»، بائعا خردة، و«عمرو م م»، سائق، وتم ضبطهم حال قيادتهم مركبة نارية «تروسيكل»، وبحوزتهم أغطية كانوا في سبيلهم إلى تصريفها، وبعرضهم على النيابة أمرت بحبسهم، وتقديمهم للمحاكمة بعد أن واجهتهم بمقاطع مصورة لهم بكاميرات المراقبة وما أسفر عنه ضبطهم.