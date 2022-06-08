«فودة»: الانتهاء من إنشاء بحيرة بعبع وقناة صناعية لحماية أبورديس من السيول

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة هذا العام تابعت موقف السيول التي تعرضت لها بعض المدن عن كثب، ونجحت في إدارة الأزمة بعد أن جرى حجز كميات كبيرة من مياه السيول داخل البحيرات الصناعية والسدود التي أنشأت ضمن المرحلة الثانية لحماية جنوب سيناء من أخطار السيول.

وأضاف «فودة» في تصريحات لـ«الوطن»، أن مدينة أبورديس تعرضت السيول منذ عامين تقريبا وتسببت في دمار كبير للبنية التحتية وعدد من المنازل نتيجة دخول مياه السيول إلى الوحدات السكنية، لذا جرى تنفيذ مشروع حماية المدنية من أخطار السيول، بالإضافة إلى حماية مدينتي الطور ورأس سدر بتكلفة إجمالية بلغت نحو 700 مليون جنيه.

إنشاء بحيرة وادي بعبع وقناة صناعية

وأكد محافظ جنوب سيناء أنه جرى إنشاء مشروع حماية مدينة أبورديس من أخطار السيول، والذي تضمن إقامة بحيرتين صناعيتين في وادي بعبع، أحد أخطر الأودية النشطة في مجال السيول، حيث تتجمع المياه في الأودية لتصل إلى وادي بعبع الذي يقع على بعد بضعة كيلو مترات من المدينة.

وأوضح أنه جرى إنشاء قناة صناعية بطول 6 كيلو مترات وبعرض 30 مترا وعمق 3 أمتار، تمتد من وادي بعبع وحتى خليج السويس لتصريف مياه السيول الزائدة، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 82 مليون جنيه، والقناة تعبر الطريق الساحلي أبورديس الطور، حيث تم إنشاء معبر إيرلندي لعبور المياه على الطريق.

«فودة»: التعليم الجامعي أساس تقدم المجتمعات

وفي سياق آخر، قال اللواء خالد فودة إن التعليم الجامعي أساس تقدم المجتمعات، والتعليم بشكل عام يحارب الفكر المتطرف، أما التعليم الجامعي يوسع الآفاق ويساعد على تغيير الأفكار، مشيراً إلى أن جنوب سيناء تضم جامعة أهلية هي جامعة الملك سلمان، ولها ثلاث فروع في الطور ورأس سدر وشرم الشيخ، بالإضافة إلى فصول تابعة لجامعة السويس في الطور.

وأضاف «فودة»، أنه جرى تخصيص 100 فدان لإقامة جامعة السويس فرع أبورديس، لتكون نواة لأول جامعة حكومية بالمحافظة.

وكشف محافظ جنوب سيناء، أنه تابع الأعمال الإنشائية بالجامعة، أمس الثلاثاء، يرافقه الدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس، حيث تفقدا المشروع الذي يشمل إنشاء أربع كليات كمرحلة أولى «آداب وعلوم وتربية وتجارة»، والجامعة مقامة على مساحة 100 فدان، ومن تمويل وزارة التعليم العالي.