بتكلفة 134 مليون جنيه.. افتتاح مشروع حماية طابا من أخطار السيول

قال أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الري والموارد المائية، إن الوزارة نفذت مشروعا لحماية محافظة جنوب سيناء من أخطار السيول، مشيرا إلى أن المشروع حقق نجاحًا كبيرًا بالنسبة لأهداف المشروع وهي حماية المنشآت والأهداف الحيوية من أخطار السيول التي تدمر كل شيء في طريقها.

وأضاف في تصريح خاص، أنه جرى الانتهاء من أعمال المرحلة الثانية مش المشروع لحماية جنوب سيناء، وقد تعرضت مدينة طابا الي سيول عام 2015 تسببت في خسائر بالمليارات آنذاك.

افتتاح بحيرتين في طابا

وأكد علي الشحات رئيس مدينة طابا، أنه علي هامش احتفال جنوب سيناء برفع العلم على طابا قام الدكتور أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية، نيابة عن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، واللواء علاء أبو دنيا مدير عام الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، بافتتاح أعمال إنشاء بحيرتين بأحد أهم الأودية النشطة بطابا لتنفيذ منظومة حماية مدينة طابا من أخطار السيول.

وأضاف «الشحات» لـ«الوطن»، أن سعة البحيرتين التخزينية نحو 330 ألف متر مكعب مياه، ضمن المرحلة الثانية لحماية طابا من أخطار السيول بتكلفة 134 مليون جنيه وتشمل مجموعة من الحواجز والقنواتوأ حواض التهدئة والبحيرات.

450 منشأ للحماية من السيول

وقال اللواء علاء أبو دنيا مدير عام الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، إنه جرى تنفيذ نحو 450 منشأ حماية من السيول، تتنوع ما بين بحيرات وقنوات صناعية وسدود تخزينية ومعابر أيرلندية.

وتابع أن الشركة نفذت مشروعات الحماية من أخطار السيول في جنوب سيناء، على مرحلتين الأولى تم افتتاحها منذ 3 سنوات، و الثانية تم الانتهاء من 90% منها، مشيرا إلي أنه سيتم افتتاح عدد من مشروعات الحماية من السيول في جنوب سيناء في مدن أبو زنيمة وأبو رديس.