«الري» تنفذ 195 مشروعًا لتأهيل الترع والحماية من السيول في 20 محافظة

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة، والمشرف على مكتب الوزير؛ والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى؛ لاستعراض موقف المشروعات المائية الجاري تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وصرح الدكتور عبد العاطي، في بيان، اليوم السبت، بأن الوزارة تشارك بشكل محوري في أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التى تهدف لتحقيق التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجًا، والتخفيف عن كاهل المواطنين بهذه المناطق، وتوفير فرص العمل، من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها ضمان حياة كريمة للمواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية، والارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية.

مشروعات لتأهيل الترع والحماية من أخطار السيول

وأوضح الوزير، أن يجري تنفيذ مشروعات لتأهيل الترع والحماية من أخطار السيول وحماية جوانب نهر النيل وتشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية، بنحو 195 مشروعا حتى تاريخه، في 54 مركزا من مراكز المرحلة الأولى لمبادرة «حياة كريمة» في نطاق 20 محافظة من محافظات الجمهورية، وبتكلفة تصل إلى نحو 9.90 مليار جنيه.

وأشار إلى أطوال الترع التي تم تأهيلها بمراكز حياة كريمة بلغت نحو 2058 كم، وجار العمل في ترع بأطوال تصل إلى 1892 كيلومترا، ليصل بذلك إجمالي أطوال التأهيل بمركز حياة كريمة لـ3950 كيلومترا، كما انتهت الوزارة من تنفيذ 4 عمليات للحماية من أخطار السيول بمحافظات المنيا وأسوان والجيزة، تشتمل على إنشاء بحيرات وحواجز وسدود إعاقة، وتم الانتهاء من تشغيل 8 آبار جوفية بالطاقة الشمسية بالفرافرة بمحافظة الوادى الجديد، وتنفيذ أعمال حماية لجوانب نهر النيل بطول 420 مترا بمركزي ملوي ودير مواس بمحافظة المنيا.

تدبير 1000 قطعة من الأراضي من منافع الري لإقامة عدة مشروعات

وأوضح الدكتور عبد العاطي، أن الوزارة قامت بتدبير 1000 قطعة من الأراضي من منافع الري بمساحة تجاوز 169 ألف متر مربع بمحافظات أسيوط والمنيا والدقهلية والبحيرة والمنوفية وسوهاج والأقصر وقنــا، لإقامة مشروعات خدمية في إطار المبادرة مثل «مراكز شباب - محطات رفع - محطات معالجة - مدارس - وحدات صحية - نقاط إسعاف - نقاط شرطة - مطافئ - مجمعات خدمية ومكاتب بريد - مواقف».

وأضاف أنه يتم متابعة مؤشرات التقدم في تنفيذ مشروعات الوزارة داخل المبادرة، من خلال منصة رقمية تفاعلية تتيح لمتخذ القرار استعراض المؤشرات المختلفة لمعدلات الإنجاز في المشروعات على مستوى المحافظات والمراكز المختلفة.